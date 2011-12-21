خراسان جنوبی توانایی جذب اعتبار و نقدینگی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی منوچهری در کمیته توسعه صادرات استان اظهار داشت: این بانک یک نهاد مالی تخصصی است که در کنار صندوق ضمانت صادرات با اهداف غیرتجاری تأسیس شده و عمده منابع خود را از دولت تأمین می کند.

وی افزود: اکثر تجار سنتی هستند و دفتر ندارند که در این صورت نمی توان گفت مشکل صادرات با نقدینگی حل می شود.

سرپرست بانک توسعه صادرات خراسان جنوبی ادامه داد: دولت منابع مالی را در اختیار قرار می دهد اما استان توانایی جذب اعتبار و نقدینگی را ندارد.

منوچهری اظهار کرد: با تعدادی از صادرکنندگان که مشکل مالیاتی ندارند می توانیم همکاری داشته باشیم.

معاون گمرکات خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: بخش خصوصی و دولتی در این استان همگرایی مطلوبی در بخش اقتصادی دارند.

علی محمدی با اشاره به کاهش صادرات استان تصریح کرد: آمار نشان از کاهش صادرات دارند در حالی که قیمت واحد کالای صادراتی نزول یافته و کالاهایی با تکنولوژی بالاتر صادر نمی شود.

معاون گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد: تجار در زمینه بازاریابی و تشخیص بازار هدف بسیار ضعیف هستند که آموزش در این زمینه بسیار ضروری است.

محمدی تأکید کرد: مشکلات زیرساختی فراوانی در مرزها وجود دارد که باید جدی گرفته شود و در کمیته به آن پرداخته شود.

وی بالا بودن قیمت تمام شده کالا در استان، عدم توجه به در اختیار گرفتن بازار در بلند مدت، عدم سازماندهی در مسائل اقتصادی استان، دخالت بخش سیاسی و امنیتی استان در بخش اقتصاد و نبود اراده جمعی برای برطرف کردن مشکلات تجار را از مهم ترین مشکلات در حوزه اقتصاد استان برشمرد.