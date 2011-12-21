سیزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال برگزیدگانش را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان سیزدهمین جشنواره بین‌المللی پژوهش فرهنگی سال بعدازظهر امروز چهارشنبه 30 آذر با حضور سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد، یحیی طالبیان رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و اساتید و فعالان عرصه فرهنگ و پژوهش در سالن سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد.

این دوره از جشنواره در چهار محور برگزیده و شایسته تقدیر دارد. 10 نفر از این افراد برگزیده و 10 نفر دیگر شایسته تقدیر هستند. اسامی برگزیدگان محور فرهنگ، دین و مذهب به ترتیب زیر است:

آیت الله دکتر احمد بهشتی، برگزیده اول، کتاب اندیشه سیاسی تربیتی علوی در نامه‌های نهج‌البلاغه

دکتر محمد نقی‌زاده، برگزیده دوم، کتاب شهر آرمانی اسلام یا فضای حیات طیبه

دکتر محمدهادی همایون، برگزیده سوم، کتاب تاریخ تمدن و ملک مهدی

آثار شایسته تقدیر محور فرهنگ، دین و مذهب هم به ترتیب زیر است:

دکتر محمدتقی فعالی، کتاب موفقیت با تاکید بر منابع اسلامی

بنیاد ایران‌شناسی، کتاب شماری از زیارتگاه‌های استان آذربایجان شرقی

برگزیدگان محور مطالعات راهبردی فرهنگ عبارت‌اند از:

دکتر عادل ساریخانی، نفر دوم برگزیده، پژوهش فقهی حقوقی در جرایم مطبوعاتی

دکتر خسرو باقری، نفر سوم برگزیده، رویکردها و روش‌های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

این محور نفر اول برگزیده ندارد.

فرد شایسته تقدیر این بخش هم عبارت است از:

اشکان فروتن، مجموعه شهرنامه‌های استان گلستان

در محور ارتباطات فرهنگی بین‌الملل، نفرات برگزیده عبارت‌اند از:

دکتر سید سعیدرضا عاملی، نفر اول برگزیده، مطالعات انتقادی استعمار مجازی آمریکا

دکتر حمید احمدی، نفر دوم برگزیده، روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان

دکتر حسین کچویان، نفر سوم برگزیده، تجدد شناسی و غرب‌شناسی

محقق شایسته تقدیر این بخش هم عبارت است از:

دکتر سید رضا صالحی امیری، دیپلماسی فرهنگی

محور فرهنگ، هنر و رسانه در ایران هم 2 برگزیده و 5 شایسته تقدیر دارد:

دکتر مسعود کوثری، نفر دوم برگزیده، رده‌بندی بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای

استاد فقید محمد امین ریاحی، نفر سوم برگزیده، زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی

افراد شایسته تقدیر هم عبارت‌اند از:

دکتر علی رواقی، فرهنگ شاهنامه

دکتر سید رضی موسوی گیلانی، درآمدی بر روش‌شناسی هنر اسلامی

دکتر احمدرضا صفارمقدم، مجموعه 9 جلدی آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی زبانان

دکتر سیده راضیه یاسینی، بررسی تطبیقی شمایل‌نگاری مذهبی در ایران اسلامی

صباحه گاچانین از بوسنی و هرزه‌گوین، جنبه فعل در زبان فارسی و بوسنیایی.