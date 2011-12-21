مسابقه عکاسی جاذبه های گردشگری گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان عباسی در این زمینه افزود: با توجه به نزدیک شدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نسبت به برپایی مسابقه عکاسی با موضوعات عکاسی از جاذبه های طبیعت گردی، عکاسی از جاذبه های تاریخی- فرهنگی و عکاسی از جاذبه های صنایع دستی استان گلستان اقدام شده است.

وی با اشاره به اینکه این مسابقه برای عموم آزاد است، افزود: علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه می توانند حداکثر پنج فریم عکس از جاذبه های مختلف استان گلستان را با کیفیت مطلوب در قالب عکس های آنالوگ و دیجیتال به آدرس اینترنتی gorganchto@gmail.com و یا دبیرخانه مسابقه واقع در امور فرهنگی این اداره کل ارسال کنند.

عباسی عنوان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار (30 دی ) است و عکس های برگزیده در نمایشگاه جاذبه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دهه مبارک فجر در معرض نمایش عموم قرار می گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان ادامه داد: به سه عکس برتر از هر بخش جوایز نفیس اهدا خواهد شد.