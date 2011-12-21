انتقاد از تبلیغات زودهنگام نامزدها/ قانون زمان تبلیغات را مشخص کرده است

پرویز آژیده در حاشیه همایش هم اندیشی روسای شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: هر نوع تبلیغات نامزدهای احتمالی انتخابات در خارج از زمانی که قانون تعیین کرده است، ممنوع بوده و شائبه آفرینی می کند.

وی اظهار داشت: در صورت بی توجهی نامزدهای احتمالی به تبلیغات خارج از چارچوب های مشخص شده برخورد لازم از سوی هیئت های اجرایی و نظارت انجام خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: انتظار می رود آن دسته از افرادی که می خواهند به قوه قانونگذار راه یابند از ابتدا قانونمند باشند و بدانند که یکی از معیارهای مردم در انتخاب نمایندگان، همین پایبندی به قانون است.

آژیده، اضافه کرد: همزمان با سراسر کشور ثبت نام کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس از روز شنبه هفته بعد در بخشداری ها و فرمانداری های آذربایجان شرقی شروع می شود و کار نام نویسی یک هفته ادامه خواهد داشت.

وی افزود: همزمان با کار ثبت نام نامزدها، هئیت های اجرایی مستقر در سراسر استان، وظایف پیش بینی شده در قانون را انجام خواهند داد و سپس نظرات خود را به هیئت مرکزی نظارت اعلام خواهند کرد.

به گفته رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس در آذربایجان شرقی، تبلیغات قانونی نامزدها هشت روز قبل از زمان برگزاری انتخابات است.