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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۹

آخرین تصاویر از سیل ویرانگر فیلیپین

آخرین تصاویر از سیل ویرانگر فیلیپین

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: جاری شدن سیل بر اثر توفان گرمسیری در فیلیپین سبب بی خانمان شدن افراد بسیاری در این کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، توفان گرمسیری همچنین سبب لغزش زمین در نزدیکی شهر "پیورتو پرینسسا" شده و گفته می شود در حال پیشروی به سمت دریای جنوبی چین است که بخشی از اقیانوس آرام به شمار می رود و حدود سه و نیم میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگه تایوان را در بر می گیرد.

مقامات فیلیپینی با اشاره به آغاز عملیات امداد و نجات برای کشف اجساد و یافتن مفقودین اعلام کردند بیشترین تلفات در دو شهر ساحلی "کاگایان" و "الیگان" در جنوب این کشور است.

یک سخنگوی ارتش فیلیپین با اشاره به اعزام بالگردها و قایق ها برای جستجوی مناطق ساحلی به منظور یافتن مفقودین گفت تاکنون دهها هزار نفر از مناطق سیل زده بیرون برده شدند.

کد مطلب 1489996

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