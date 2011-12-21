آخرین تصاویر از سیل ویرانگر فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر، توفان گرمسیری همچنین سبب لغزش زمین در نزدیکی شهر "پیورتو پرینسسا" شده و گفته می شود در حال پیشروی به سمت دریای جنوبی چین است که بخشی از اقیانوس آرام به شمار می رود و حدود سه و نیم میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگه تایوان را در بر می گیرد.

مقامات فیلیپینی با اشاره به آغاز عملیات امداد و نجات برای کشف اجساد و یافتن مفقودین اعلام کردند بیشترین تلفات در دو شهر ساحلی "کاگایان" و "الیگان" در جنوب این کشور است.

یک سخنگوی ارتش فیلیپین با اشاره به اعزام بالگردها و قایق ها برای جستجوی مناطق ساحلی به منظور یافتن مفقودین گفت تاکنون دهها هزار نفر از مناطق سیل زده بیرون برده شدند.