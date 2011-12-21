۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۹

سرهنگ مهری در گفتگو با مهر:

تلفات تصادفات جاده ای گلستان 74 نفر کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان گفت: از زمان اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی تاکنون میزان تلفات ناشی از تصادفات جاده ای در استان 74 نفر کاهش داشته است.

سرهنگ علی اصغر مهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قانون جدید راهنمایی و رانندگی که از 10 اردیبهشت ماه سالجاری آغاز شد، در کاهش تخلفات تاثیر به سزایی داشته است.

وی اظهار داشت: مرحله دوم این قانون از اول دیماه آغاز می شود و هدف آن بازدارندگی از تخلفات است.

وی با اشاره به اینکه اگر تخلف صورت نگیرد، تلفات تصادفات نیز نخواهیم داشت، عنوان کرد: قانون جدید در کاهش تخلف تاثیرگذار بوده است.

سرهنگ مهری گفت: در قانون جدید هم به حقوق رانندگان و هم به تکالیف کاربران ترافیکی اعم از عابران پیاده و ... توجه شده است.

وی اظهار داشت: جریمه در این قانون هدف نیست بلکه اصلاح رفتار رانندگان هدف اصلی است.

کد مطلب 1490000

