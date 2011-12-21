30 هزار نفر در خراسان جنوبی فاقد مسکن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محسن ‌زاده در شورای مسکن شهرستان فردوس اظهار داشت: ساخت مسکن مهر اقدامی بزرگ است که به تنهایی در توان یک مجموعه و وزارتخانه نیست بلکه به طور قطع نیاز به همکاری همه دستگاه‌های اجرایی دارد.

وی با اشاره به اینکه امروز فشار زیادی از سوی مردم برای خانه‌دار شدن وجود دارد، افزود: باید مشکل مسکن مردم یکبار برای همیشه حل شود.

محسن ‌زاده تصریح کرد: اگر نزدیک به سه میلیون واحد مسکن در سطح کشور ساخته شود می ‌توانیم جوابگو جمعیت جوان کشور باشیم.

مدیرکل مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی یادآور شد: امروز ازدواج، مسکن و اشتغال مهم‌ ترین دغدغه جوانان است و از این ‌رو باید اقدامی اساسی در این ارتباط انجام شود.

وی گفت: در حال حاضر بیش از 25 هزار و 200 واحد مسکونی در سطح استان در حال ساخت بوده و تعدادی نیز به متقاضیان واگذار شده است.

محسن ‌زاده افزود: در 90 درصد شهرهای استان از نظر تامین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن مهر، مشکلی وجود نداشته و در شهرهای دیگر استان نیز این مشکل در حال برطرف شدن است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی راسان جنوبی پیش ‌بینی کرد که ساخت مسکن مورد نیاز در سطح استان تا پایان سال 1391 به اتمام برسد و جمعیت 30 هزار نفری فاقد مسکن خانه ‌دار شوند.

وی تصریح کرد: مکان زندگی مردم باید آنگونه که شایسته آنان است ساخته شود و افرادی که در مسکن مهر ساکن می‌ شوند باید زندگی راحت و آرامی داشته باشند.