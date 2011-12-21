آخرین دوره آموزشی نحوه عملکرد سیستم جامع انتخاباتی برگزار شد

محسن محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در آستانه آغاز زمان ثبت نام از سوم دیماه، آخرین دوره آموزشی نحوه عملکرد در سیستم جامع انتخاباتی، با حضور اعضای کمیته فناوری و نمایندگان فرمانداریهای مختلف، صبح چهارشنبه در فرمانداری کرج برگزار شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره های آموزشی، آشنائی اعضای کمیته فناوری با نحوه عملکرد سیستم جامع انتخاباتی در روند ثبت نام و تجزیه و تحلیل عملکردی مناسب و ارائه راهکارهای موثر در انتخاباتی بی نقص بوده و در این دوره آموزش که همزمان با چهارمین مانور سراسری انتخاباتی وزارت کشور برگزار شد، هر حوزه اصلی انتخاباتی یک فرد حقیقی را با مدارک اصلی، در سیستم جامع انتخابات ثبت نام کرده و با طی کلیه مراحل، ایرادات احتمالی و نواقص امر را ارزیابی و مرتفع کردند.

محسنی، در خصوص حوزه های اصلی انتخابات در استان گفت: دو حوزه اصلی، یکی مربوط به شهرستان کرج و دیگری مربوط به نظراباد و طالقان و ساوجبلاغ خواهیم داشت که حوزه دوم در ساوجبلاغ مستقر خواهد بود.

وی افزود، با توجه به حضور دو حوزه اصلی، در ثبت نام آموزشی و نمادین امروز، دو نفر توسط اعضای کمیته فناوری ثبت نام شدند که طی مراح اقدامات با موفقیت و بدون ایراد و نقص انجام گرفت.

مسئول کمیته فناوری ستاد انتخاباتی کشور گفت: با برگزاری مانورهای انتخاباتی و دوره های آموزشی، بسترهای لازم برای برگزاری انتخاباتی بی نقص همچون سالهای گذشته در شهرستان کرج فراهم امده است.