راضی نبودیم مهماندوست را از دست دهیم/ حکمی برای مغانلو صادر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پولادگر، رئیس فدراسیون تکواندو به همراه "پارک"، سفیر کره جنوبی در تهران عصر امروز چهارشنبه در یک نشست خبری شرکت و ضمن بیان مطلب فوق افزود: بعد از مدتها موفق شدیم با همکاری سفارت کره جنوبی و شرکت ال جی مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی را تحت عنوان جام دوستی کشور ایران و کره جنوبی برگزار کنیم.

وی در ادامه افزود: این مسابقات با هدف انتخاب بهترین‌ها برای حضور در اردوی تیم ملی و تشکیل یک تیم ملی قدرتمند، برگزار می‌شود که خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی مدعیان مواجه شد.

پولادگر خاطر نشان کرد: تیم ملی تکواندو اردیبهشت‌ماه سال آینده مسابقات قهرمانی آسیا را پیش رو دارد که در تلاشیم با تشکیل یک تیم قدرتمند و انتخاب یک کادر فنی مجرب حضوری موفق چون دو دوره گذشته در این مسابقات داشته باشیم، ضمن اینکه کسب سهمیه در بخش بانوان که با کسب مدال طلا همراه بود یک موفقیت بزرگ برای تکواندوی کشور است و با توجه به توان بالای بانوان تکواندوکار، امیدواریم در بخش بانوان حضوری شایسته‌تر از دوره قبل در المپیک داشته باشیم.

رئیس فدراسیون تکواندو همچنین به آغاز تمرینات تیم ملی اشاره کرد و افزود: تمرینات ملی پوشان تکواندوی ایران با حضور تیم ملی فرانسه برگزار می‌شود و هفته آینده نیز تیم ملی آلمان به تهران سفر خواهد کرد. این تیمها خود را برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک در قاره اروپا آماده می‌کنند ولی ما در تلاشیم با امکانات خوبی که در اختیار تیم ملی است، در مسابقات تکواندوی بازیهای المپیک به بهترین نتایج دست پیدا کنیم.

نایب رئیس اتحادیه تکواندوی آسیا در مورد انتخاب بیژن مغانلو به عنوان سرمربی تیم ملی تکواندو برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: هنوز هیچ حکمی برای مغانلو صادر نشده است. ما از برخی مربیان برجسته دعوت کردیم که به عنوان اعضای کمیته فنی مسابقات قهرمانی کشور را زیر نظر داشته باشند تا اگر تکواندوکار شایسته‌ای پیدا کردند به اردوی تیم ملی دعوت کنند. در اینکه سرمربی تیم ملی از بین این نفرات باشد، هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

رئیس فدراسیون تکواندوی کشورمان همچنین در مورد برگزاری اردوهای مشترک با کشورهای خارجی گفت: تیمهای بسیاری از کشورهای مختلف با توجه به توان بالای تکواندوی ایران درخواست برگزاری اردو با تیم ملی کشورمان را دارند که این بیشتر به نفع تکواندوکاران آن کشورهاست و ما برای تشکیل اردو با دیگر کشورها که از آنها دعوت کنیم به تهران بیایند هیچ برنامه‌ای نداریم. علاوه بر این فیلم مسابقات حریفان تکواندوکاران کشورمان را تهیه کرده و برای حضوری موفق در المپیک آنها را آنالیز خواهیم کرد.

وی در مورد جدایی رضا مهماندوست از تیم ملی تکواندو نیز گفت: وی استعفا داد و از ادبیاتی استفاده کرد که ما مجبور شدیم تصمیم دیگری را در رابطه با کادر فنی تیم ملی بگیریم. ما هم راضی نبودیم که این مربی خوب را از دست بدهیم اما بهرحال جریان به نحوی پیش رفت که هیئت رئیسه فدراسیون و کمیته فنی تصمیم به تغییر کادر فنی گرفتند و ما نمی‌توانیم منافع تیم ملی را در نظر نگیریم. به همین دلیل از همه شما خبرنگاران عزیز می‌خواهم در مدت زمان باقی مانده تا المپیک کمک کنید تا فدراسیون تکواندو که از بی حاشیه‌ترین فدراسیونهاست کماکان بدون حاشیه به کار خود در این مسابقات ادامه دهد.

پارک سفیر کره جنوبی نیز در این گفتگوی مطبوعاتی ضمن تشکر از فدراسیون تکواندو گفت: بسیار خوشحالم که تکواندو در ایران پیشرفت و گسترش خوبی داشته و دولت کره جنوبی از گسترش تکواندو در کشورهای مختلف به خصوص ایران حمایت کرده و امیدوارم تکواندوکاران ایران که جزو قدرتمندترین و بهترین تکواندوکاران ایران هستند بتوانند در بازیهای المپیک 2012 لندن بهترین نتیجه را کسب کنند.

حسن ذوالقدر، دبیر فدراسیون تکواندو در این نشست با بیان اینکه تکواندو تمام تلاش و امنیت خود را برای کسب بهترین نتیجه در مسابقات بازی های المپیک متمرکز کرده است، افزود: کشورهای آذربایجان و یونان و برخی دیگر از کشورها از ایران درخواست اردوی مشترک و یا اعزام ملی پوشان المپیکی ما را به کشورهای خود دارند که طبق تصمیم کادر فنی به این درخواستها پاسخ خواهیم داد.

وی همچنین به حضور تیم امید (زیر 21 سال) در مسابقات قهرمانی آسیا اشاره کرد و افزود: با جلسه‌ای که با رئیس فدراسیون خواهیم داشت در رابطه با اعزام این تیم و تقویت آن با نفرات برجسته بالای 23 ساله تصمیم گیری خواهیم کرد.