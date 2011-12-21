۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

حجت الاسلام ملاکی:

خانه های قرآنی روستایی درمیان نیازمند تجهیز است

بیرجند - خبرگزاری مهر: کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی درمیان با اشاره به اینکه خانه های قرآنی روستایی این شهرستان نیازمند تجهیز است، گفت: عدم تجهیز خانه های قرآن روستایی، باعث کمرنگ شدن فعالیت های قرآنی در روستاها می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی ملاکی کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان درمیان با بیان این مطلب گفت: حمایت سخت افزاری از خانه های قرآنی را استانداری بر عهده دارد اما متأسفانه تاکنون خانه های قرآن کمک قابل توجهی دریافت نکرده اند.

وی در ادامه، توجه بیشتر دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی به فعالان قرآنی را خواستار شد و تصریح کرد: عدم توجه به کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند، آثار سوئی در پی خواهد داشت.

حجت الاسلام ملاکی، همچنین ضمن انتقاد از برخی بی توجهی ها و برخی آمار نادرست، گفت: مسئولان قرآنی باید تمام توان خود را صرف فعالیت های قرآنی کنند و فعالیت در این زمینه را جدی تر بگیرند و حتی المقدور از فعالیت های فعالان قرآنی حمایت کنند.

