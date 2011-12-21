میزبانی استقلال در بازی نیمه نهایی جام حذفی ناعادلانه است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد در این پیام آورده است: تصمیم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر در خصوص محل برگزاری بازی تیم های شهرداری یاسوج و استقلال تهران عادلانه نیست.

این پیام می افزاید: واضح و روشن است که برای استقلال تهران، بازی در شهر تهران و برای شهرداری یاسوج، بازی در شهریاسوج، بازی خانگی محسوب می شود و بازی قبلی استقلال و شهرداری یاسوج هر دو در خانه خودشان بوده است.

در ادامه این پیام آمده است: برای تعیین محل بازی شهرداری یاسوج و استقلال تهران بایستی قرعه کشی انجام می شد، اما متأسفانه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر با تفسیر اینکه استقلال، میهمان پرسپولیس در استادیوم آزادی بوده است، میزبانی این بازی را به استقلال تهران داد و این منصفانه نیست.

در پایان این پیام آمده است: اگر یاسوج، دو تیم در جام حذفی کشور داشت و در شرایطی همانند استقلال و پرسپولیس قرار می گرفت، آیا بازهم چنین تفسیری برای تیم های یاسوجی صورت می پذیرفت؟

دیدار دو تیم استقلال و شهرداری یاسوج روز جمعه ۹دی ماه ساعت۱۶:۳۰در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.