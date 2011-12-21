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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۱

نیکزاد عنوان کرد:

میزبانی استقلال در بازی نیمه نهایی جام حذفی ناعادلانه است

میزبانی استقلال در بازی نیمه نهایی جام حذفی ناعادلانه است

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پیامی انتخاب استقلال تهران به عنوان میزبان شهرداری یاسوج در بازی مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال کشور را ناعادلانه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد در این پیام آورده است: تصمیم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر در خصوص محل برگزاری بازی تیم های شهرداری یاسوج و استقلال تهران عادلانه نیست.

این پیام می افزاید: واضح و روشن است که برای استقلال تهران، بازی در شهر تهران و برای شهرداری یاسوج، بازی در شهریاسوج، بازی خانگی محسوب می شود و بازی قبلی استقلال و شهرداری یاسوج هر دو در خانه خودشان بوده است.

در ادامه این پیام آمده است: برای تعیین محل بازی شهرداری یاسوج و استقلال تهران بایستی قرعه کشی انجام می شد، اما متأسفانه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر با تفسیر اینکه استقلال، میهمان پرسپولیس در استادیوم آزادی بوده است، میزبانی این بازی را به استقلال تهران داد و این منصفانه نیست.

در پایان این پیام آمده است: اگر یاسوج، دو تیم در جام حذفی کشور داشت و در شرایطی همانند استقلال و پرسپولیس قرار می گرفت، آیا بازهم چنین تفسیری برای تیم های یاسوجی صورت می پذیرفت؟

دیدار دو تیم استقلال و شهرداری یاسوج روز جمعه ۹دی ماه ساعت۱۶:۳۰در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

کد مطلب 1490022

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