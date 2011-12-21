به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور در مجمع عمومی فوق العاده هیئت مدیره موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم طی سخنانی با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: این منطقه به دلیل‌ مزیت‌های مهم از جمله همجواری با مراکز اقتصادی، قرار گرفتن در چهار راه مواصلاتی کشور و نزدیکی به فرودگاه بین المللی به عنوان مرکز اصلی ترانزیت و قلب اقتصاد کشور محسوب شده و فعالیت های اقتصادی در این مرکز از روند رو به رشدی برخوردار است.



وی به اقدمات و طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده برای توسعه و رونق و شکوفایی بیشتر منطقه اشاره و تصریح کرد: طرح‌های آبرسانی، اتصال منطقه به راه آهن سراسری و گازرسانی از جمله طرح‌ها و پروژه‌های مهمی است که باعث شده تا در سال‌های اخیر توسعه و رونق منطقه با سرعت و شتاب بیشتری پیگیری شود.



استاندار قم با اشاره به اهمیت تسریع در تکمیل طرح‌های توسعه زیرساخت‌های منطقه به ویژه طرح اتصال به راه آهن گفت: تکمیل و اجرای طرح‌های یاد شده علاوه بر توسعه و افزایش ظرفیت‌های منطقه، زمینه استقبال مناسب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در منطقه را نیز در پی خواهد داشت.



وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با قرارگیری در مرکز و شاهراه عبوری کشور قابلیت‌های فراوانی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و تأمین امکاناتی همچون خط راه آهن و فرودگاه باعث افزایش سرمایه گذاری در این منطقه خواهد شد.



حجت‌الاسلام موسی‌پور با اشاره به دیگر ظرفیت‌های منطقه سلفچگان، از انجام مطالعات و بررسی‌های اولیه برای ایجاد دانشگاه بین المللی در منطقه خبر داد و گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند زمینه راه اندازی چنین مراکز علمی در منطقه را فراهم نمایند.



وی در این جلسه بر احداث دانشگاه بین‌المللی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تاکید کرد.



در این جلسه مهندس کامکار، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ضمن گزارشی از اقدامات انجام گرفته، به رونق فعالیت‌های گمرکی در منطقه اشاره کرد و افزود: بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده، شاخص‌های گمرکات منطقه همه ساله در بخش‌های درآمد، صادرات، ترخیص و سایر فعالیت‌های گمرکی سیر صعودی را طی می‌کنند.