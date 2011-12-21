سلامت نسل آینده با ترویج ورزش در بین بانوان تضمین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی نواب رئیس هیئت های ورزشی و پزشکی استان اظهار داشت: مسئولان ورزشی استان مبلغان ورزشی در جامعه هستند و باید تلاش کنند ورزش جزئی از زندگی افراد جامعه شود.

وی با اشاره به اینکه در 20 ماه گذشته تلاش و همت بانوان ورزشکار استان افزایش یافته است، افزود: با جذب دختران نوجوان و جوان به ورزش خواهیم توانست یک جامعه سالم و با نشاط را به نسل های بعد انتقال دهیم ولی باید به مسائل مربوط به طب و علم ورزشی بهای بیشتری داده شود.

اسبقیان در ادامه یادآور شد: ورزش آذربایجان شرقی در رقابتهای جهانی، بین المللی و آسیایی قدرت و اقتدار خود را ثابت کرده و از اینرو با تلاش و همت هیئت های ورزشی خواهیم توانست رتبه برتر کشور را از آن خود کنیم.

همچنین سرپرست حوزه معاونت امور ورزش بانوان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد جامعه را بانوان تشکیل می دهند، گفت: سلامت جامعه در گرو ورزش بانوان است و باید تمام بانوان را به ورزش دعوت و آنها را در مسیرصحیح و درست ورزشی هدایت کرد.

سارا موسوی فرید افزود: پیشرفت های چشمگیری را در دو سال اخیر در ورزش قهرمانی و همگانی بانوان استان شاهد هستیم.

وی اظهار داشت: کسب دو مقام قهرمان جهانی، دو عنوان مهم بین المللی، 107 عنوان قهرمانی انفرادی در مسابقات کشور و منطقه ای و 13 عنوان تیمی در مسابقات قهرمانی کشور از افتخارات بانوان استان در سال جاری است.

موسوی فرید با بیان اینکه تعداد ورزشکاران سازمان یافته بانوان از 15 هزار نفر در سال گذشته به 18 هزار نفر در سال جاری افزایش یافته است، تصریح کرد: اجرای برنامه های فرهنگی، دینی و اخلاق ورزشی در طول سال از دیگر اقدامات بانوان در هیئت های ورزشی است.

وی در خاتمه گفت: باید تلاش کنیم در پایان برنامه توسعه پنجم جزو سه استان برتر کشور در حوزه ورزشی باشیم