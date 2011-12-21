علی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مطالعاتی که بر روی زندگی مخترعین داخل و خارج از کشور انجام گرفت مشخص شد که تمام مخترعین دارای پنج پارامتر اصلی از جمله هدف‌گذاری، خودباوری، خلاقیت، نوآوری و اختراع بودند.

وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی کودکان 5 ساله در کشورهای اروپایی، 98 درصد از این کودکان نابغه شناخته شدند که در تحقیقات اصفهان نیز این امر به اثبات رسید.

زارعی اظهار داشت: در این تحقیقات مشخص شد درجه نبوغ این دسته از کودکان در 10 سالگی، به 32 درصد کاهش و در 15 سالگی به 10 درصد و در 25 سالگی به دو درصد رسید.

وی بیان داشت: دلیل کاهش درجه نبوغ در این دسته از کودکان به عوامل فردی و شخصی، عوامل خانوادگی و اجتماعی برمی‌گردد که وسواس فکری، عدم اعتماد به نفس و تمایلات سرکوب شده ریشه فردی دارند و عدم کسب مهارت‌های اجتماعی و فردی و کشف نشدن استعداد افراد به عوامل اجتماعی بر می‌گردد.

عضو هیئت مدیره و موسسه شورای پیوند مخترعین با خیرین در استان اصفهان تصریح کرد: در زندگی مخترعین که به سال‌های اخیر بر می‌گردد شاهد دو پارامتر دیگر به این عوامل از جمله برنامه‌ریزی و مدیریت زمان بودیم که در زندگی دانشمندان 300 تا 400 سال قبل این موارد وجود نداشت.

زارعی با اشاره به اینکه در سال 87 طرحی در زمینه شکوفایی و خودباوری ارائه شد که به مقام کشوری رسید، افزود: در این طرح به تمام مراحلی که یک شخص باید طی کند تا یک مخترع شود، برسد و اینکه آیا متدهای خاصی باید در افراد وجود داشته باشد تا مخترع شود در این طرح اشاره شده است.

وی اضافه کرد: امروزه اثبات شده که چیزی به عنوان نداشتن استعداد نبوغ در افراد نداریم بلکه عدم پرورش استعداد در افراد است که باید این مسئله در خانواده‌ها پایه‌ریزی شود که فکر هم باید همچون جسم از طفولیت تغذیه و رشد کند.

عضو هیئت مدیره و موسسه شورای پیوند مخترعین با خیرین در استان اصفهان گفت: ایجاد اتاق بازی و خلاقیت مدیران و تاسیس دو مجموعه بازی و خلاقیت و دبستان دخترانه بازی و خلاقیت از اقداماتی که در این راستا انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این مدرسه نزدیک به 60 بازی و خلاقیت ارائه می‌شود، گفت: افزایش کارآفرینی و تقویت حافظه کوتاه مدت از محورهای اصلی این آموزش است.