10 هزار مسکن مهر مازاد بر نیاز در قم احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومیها استان قم اظهار داشت: در گذشته تهیه مسکن برای طبقه متوسط به پائین جامعه به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده بود اما الان ما در قم داد میزنیم که هر کسی مسکن مهر میخواهد بیاید.
وی ادامه داد: مگر میشد در گذشته 20 سانتی متر زمین گرفت، ولی الان بسیاری از خانوادهها مسکن دارند که در آن زندگی میکنند و این آرزوی دولتها بود که چنین کاری انجام شود.
استاندار قم با اشاره به بازدیدش از طرح ساخت مسکن مهر در سلفچگان گفت: حدود 600 الی 700 واحد مسکن مهر در سلفچگان در حال ساخت است که فقط 200 متقاضی مسکن در این بخش وجود دارد.
حجت الاسلام موسیپور تصریح کرد: مسئولان پیش بینی کردند که بر تعداد کارگران بخش سلفچگان اضافه شود و این افراد در همین شهر مستقر شوند.
وی با بیان اینکه در قم حدود 10 هزار مسکن مهر مازاد بر نیاز در حال ساخت است، گفت: البته الان وقتی مردم متوجه ظرفیتهای مسکن مهر شدند به ثبت نام روی آوردند و کم کم این ظرفیت در حال تکمیل شدن است.
استاندار قم خواستار تبیین فعالیتهای انجام شده در بخش احداث مسکن مهر از سوی روابط عمومیهای استان شد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم گفت: حدود 10 هزار واحد مسکن مهر مازاد بر نیاز در قم در دست احداث است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومیها استان قم اظهار داشت: در گذشته تهیه مسکن برای طبقه متوسط به پائین جامعه به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده بود اما الان ما در قم داد میزنیم که هر کسی مسکن مهر میخواهد بیاید.
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