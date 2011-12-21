مدال طلای اختراعات کره جنوبی توسط فولاد مبارکه کسب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بختیاری اظهار داشت: با ارائه پروژه سوخت غنی شده گیاهی حاصل از ضایعات گیاهی علاوه بر کسب مدال طلای این نمایشگاه نشان ویژه انجمن مخترعان کشور آلمان را به عنوان تنها نشان اهداء شده در این نمایشگاه دریافت شد.

وی افزود: نمایشگاه اختراعات کره جنوبی که با حضور بیش از 32 کشور جهان و 600 طرح ارائه شده برگزار شد.

مخترع آزمایشگاه شرکت فولاد مبارکه با اشاره به اینکه برای کاربردی شدن استفاده از سوخت غنی شده گیاهی حاصل از ضایعات گیاهی اقدامات زیادی صورت گرفته است، گفت: امکان تولید این سوخت که معادل میزان تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر است میسر شده است.

وی ادامه داد: در کنار استفاده از انرژی‌های فسیلی با همکاری تیم تحقیقاتی شرکت آروین فرتاک انرژی و مدیریت و کارشناسان فولادسازی و نوردپیوسته و واحد تحقیق و توسعه فولاد مبارکه پس از حدود یکسال کار کارشناسی، برای اجرایی شدن نهایی شده است.

بختیاری بیان داشت: شرکت در اینگونه نمایشگاه‌ها بستر مناسبی برای ارائه طرح‌ها و ایده‌های نو و ارتباط با کشورهای دیگر در جهت تبادل اطلاعات و به نمایش گذاشتن توانمندی‌های کشور و به ویژه فولاد مبارکه در عرصه‌های علمی است.

وی تاکید کرد: در طول برگزاری نمایشگاه اختراعات کشور کره جنوبی نماینده شرکت‌های هیوندای و پوسکو با مراجعه به غرفه فولاد مبارکه در خصوص حمایت‌های شرکت فولاد مبارکه از محققان، سئوالاتی را مطرح می‌کردند.