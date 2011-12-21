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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۱

ابراهیمی اعلام کرد:

200 هزار قطعه محصولات سمعی و بصری غیرمجاز در مازندران معدوم شد

200 هزار قطعه محصولات سمعی و بصری غیرمجاز در مازندران معدوم شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: 200 هزار قطعه محصولات غیرمجاز سمعی و بصری در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن معدوم سازی شد.

یه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر چهارشنبه در مراسم امحا محصولات غیرمجاز سمعی و بصری اظهار داشت: ارشاد اسلامی مازندران هوشیاری تهاجم فرهنگی را شناسایی و با این اتفاقات در کشور مقابله می کند.

وی اظهار داشت: با توجه به انهدام 200 هزار سی دی محصولات غیرمجاز سمعی و بصری در استان، حدود پنج هزار محصول فرهنگی و مذهبی در مساجد استان توزیع شده است.

ابراهیمی با اشاره به بصیرت و هوشیاری مسلمانان در کشور افزود: باید بستری در جامعه ایجاد شود تا برنامه های فرهنگی و هنری بیشتر ترویج شود.

وی به روشهای مختلف خنثی سازی تهاجم فرهنگی دشمن اشاره کرد و افزود: با ایجاد برنامه های فرهنگی و هنری، نمایشگاه کتاب های قرآن، تبلیغات، پاسخ به شبهات دینی می توان با این تهاجم مقابله کرد.

وی افزود: اگر باور اقتصادی و اصالت خود و خون شهدا و ارزش نظام توجه داشته باشیم هیچگاه انسان به این راه زشت و پلید کشانده نمی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه سالانه 20 میلیون مسافر به این استان سفر می کنند افزود: دشمن تهاجم فرهنگی و محصولات سمعی و بصری را وارد استان می کند.
 

کد مطلب 1490032

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