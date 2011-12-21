بسیاری از جنبه های زندگی امام سجاد (ع) ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، میشل کعدی، اسلام شناس مسیحی عصر چهارشنبه در نخستین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع) در بندرعباس اظهار داشت: برای اطلاع کامل از سیره و زندگی امام سجاد(ع) 19 کتاب را مطالعه کرده ام که حاصل و خلاصه آن در کتابی به نام امام سجاد نوری از چشمان امام علی جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: در تحقیقات درباره امام بزرگواری مانند امام سجاد(ع) آنچه مهم است اهمیت ایشان به عنوان نور هدایت و الگوی انسانیت است.

کعدی ادامه داد: آشنایی با این شخصیت بزرگوار موجب شد مانند یک مسلمان در غم ایشان گریه کنم.

این اسلام شناس مسیحی با اشاره به محتوای کتاب خود درباره امام سجاد(ع) اظهارداشت: در کتاب خود به سه فصل تقسیم شده سجایای الهی و انسانی امام چهارم شیعیان به تفصیل بیان شده است.

وی عنوان کرد: دومین فصل نیز به نقش ایشان در تبلیغ و داعیه داری دین اختصاص داشته و جایگاه ایشان در رهبری نیز در فصل جداگانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

این نویسنده مسیحی اظهار داشت: در پایان تحقیقات خود به این نتیجه رسیدم که امام سجاد(ع) در تمام رفتارهای خود وارث امام حسین است.

کعدی تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از جنبه های زندگی این امام هنوز ناشناخته مانده که از جمله آن ها می توان به تلاش ایشان برای آذوقه رساندن به مستمندان اشاره کرد که تا زمان وفات ایشان و مشاهده زخم و آثار حمل کیسه های سنگین بر دوش مبارک کسی از این حقایق مطلع نشد.

کعدی با اشاره به روایتی درباره حزن همیشگی امام سجاد(ع)اظهارداشت: وقتی از ایشان درباره این اندوه سئوال شد پاسخ دادند حضرت یعقوب در فراق یک فرزند خود که آن هم زنده بود بینایی خود را از دست داد و من چگونه می توانم در حالی که عمو و پدر و برادر و 17 نفر از اهل خانواده ام را در راه اسلام از دست داده ام غمگین نباشم.