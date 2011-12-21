به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ میرعباس صوفی‌وند اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه دو نفر از طریق پست اقدام به فروش فیلم‌های غیرمجاز در سطح شهر اصفهان می‌کنند موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اخلاقی این یگان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات لازم و کسب اطمینان در خصوص درستی موضوع مشخص شد این دو نفر که «مهرداد _ ر» و «‌نادر _ ع» نام دارند فیلم‌های خارجی غیرمجاز را از طریق سایت‌های غیرمجاز دریافت و پس از تکثیر، آنها را در بسته‌های مخصوصی با پست به در منازل مشتریان خود ارسال می‌کنند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان بیان داشت: پس از تکمیل تحقیقات، ماموران با هماهنگی مقام قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه وارد منزل شده و هر دو متهم را در حال بسته‌بندی سی‌دی‌ها دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی به عمل آمده تعداد 3هزار و 240 حلقه سی‌دی و دی‌وی‌دی غیرمجاز به همراه شش دستگاه هارد کامپیوتر و یک دستگاه لپ‌تاپ حاوی تصاویر و فیلم‌های غیرمجاز کشف و ضبط شد.

صوفی‌وند اضافه کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان دستگیر شده همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی و با قرار صادره روانه زندان شدند.