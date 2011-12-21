نقشه پایان کار اشتراک پذیری گاز خانگی در گلستان حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی سنگدوینی در این خصوص گفت: حذف نقشه پایان کار و برگ گواهی انجام عملیات می تواند به میزان قابل توجهی فرآیند اشتراک پذیری گاز خانگی را سرعت ببخشد.

وی با بیان اینکه این اقدام گام مهم دیگری در اجرای دولت الکترونیک است افزود: در حال حاضر این فرایند تنها در بخش مشترکان گاز خانگی و مشترکان جدیدالورود کاربردی شده و این عزیزان می توانند ازاین امکان استفاده کنند.

سنگدوینی گفت: مشترکان گاز تجاری و صنعتی و کسانی که می خواهند تغییر سیستم داده یا تبدیل اشتراک کنند از این قاعده مستثنی بوده و طبق روال قبلی نیاز است تا نقشه پایان کار و برگ گواهی انجام عملیات را به این شرکت ارائه کنند.

وی افزود: با حذف نقشه پایان کار و برگ گواهی انجام عملیات برای واگذاری اشتراک گاز در این رابطه به جای آن برگ تأییدیه نظارت و بهره برداری سیستم لوله کشی واحدهای مسکونی تدوین و تبیین شده است.

مدیرعامل گاز گلستان اظهار داشت: این اقدام در راستای اصل 44 قانون اساسی و برنامه هفتگانه تحول اداری و با هدف شفاف سازی و کوتاه کردن مسیر اشتراک پذیری و کم کردن هزینه فرآیندهای انجام کار به منظور ارائه خدمات به صورت موازی و مجازی در دفاتر پیشخوان دولت وICT روستایی انجام می شود.

وی تصریح کرد: نظر به اینکه ارائه خدمات اشتراک پذیری در دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستایی در چند روز گذشته در سطح استان اجرایی شده است، بنابراین مشترکان می توانند با مراجعه به دفاتر مذکور نسبت به انجام اشتراک پذیری گاز خانگی اقدام کنند.

سنگدوینی در پایان گفت: در نظر داریم این کار در سایر بخشها نیز اجرا شود که در حال برنامه ریزی و تدوین آن هستیم که پس از تایید، متعاقباً اطلاع رسانی می شود.