کرمانشاه رتبه سوم تولید چغندرقند کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل پرویزی فر با اشاره به برداشت 470 هزار تن چغندرقند در در مزارع استان، گفت: امسال 9000 هکتار از اراضی استان زیر کشت چغندرقند بوده که پس از پایان فصل برداشت، بیش از 470 هزار تن محصول جمع آوری و آماده تحویل به مراکز خرید شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه تاکید کرد: متوسط عیار چغندر قند تولیدی استان 20/18 درصد و متوسط عملکرد در هر هکتار 5/52 تن است.

پرویزی فر تصریح کرد: امسال 50 درصد چغندرقند تولیدی استان در اسلام آبادغرب و مابقی آن در شهرستان های کرمانشاه، کنگاور، هرسین و صحنه تولید شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: از مجموع چغندرقند تولیدی استان 320 هزار تن آن به دو کارخانه قند بیستون و اسلام آبادغرب در استان کرمانشاه و مابقی آن به کارخانجات اصفهان، قزوین و همدان ارسال شده است.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه پتانسیل بالایی در تولید چغندرقند دارد، گفت: طی سالهای اخیر رشد چشمگیری در افزایش عملکرد این محصول در واحد سطح داشته ایم، به گونه ای که از 5/39 تن چغندر قند در هکتار سال 1385 به 5/52 تن در سال جاری رسیده است.

پرویزی فر تاکید کرد: این پتانسیل در استان وجود دارد که عملکرد این محصول از این هم بالاتر رود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه در پایان در خصوص جایگاه استان در تولید چغندرقند در کشور افزود: استان کرمانشاه از لحاظ تولید چغندر مقام سوم را در کشور دارا بوده و از لحاظ عملکرد نیز به نظر می رسد امسال رتبه اول را داشته ایم.