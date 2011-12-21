شناخت عرفان امام سجاد (ع) از گسترش عرفانهای کاذب جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مهدی احدی عصر چهارشنبه در نخستین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع) با تاکید بر مسلح کردن مسلمانان و افراد جامعه به عقل اشراقی، اظهار داشت: عقل تحصیلی باعث کسب مدارج علمی می شود اما از سوی دیگر حیات معنوی را از بین می برد و برای اینکه انسان از لغزش در امان بماند باید بر عقل اشراقی مسلح شود.

وی ادامه داد: در جهان سالانه بیشتر از 50 میلیارد کتاب در کتابخانه های جهان ذخیره می شود و 800 میلیون آن مربوط به کتب علوم انسانی می شود و وقتی دقیق بررسی می کنیم می بینیم این حجم عظیم نتوانسته است جلوی ناهنجاری ها و طغیان در جامعه را بگیرد.

وی تصریح کرد: در دنیای معاصر بخش زیادی از انسان ها دارای تحصیلات عالی علمی هستند و می بینیم بسیاری از زشتی ها و ناهنجاری نزد آن ها حسنه محسوب می شود و این به دلیل عدم کسب معرفت معنوی بر اساس تعقل اشراقی است.

آیت الله احدی اضافه کرد: مبنای تمام صحیفه سجادیه بر کنترل عقل تحصیلی بنا نهاده شده است و اگر عرفان امام سجاد(ع) از ابتدا شناخته شده بود الان شاهد رواج هیچ عرفان کاذب و دروغینی نبودیم.

وی به اصل دیگری در مکتب امام سجاد(ع) اشاره کرد و گفت: امام سجاد(ع) اصل معرفت شناسی را مقدم بر اصول دیگر می داند و انسان را به شناخت معروف که همان خداوند متعال است موظف می کند.

مدیر موسسه تحقیقاتی جوادالائمه (ع) با اشاره به احادیث مربوط به ائمه اطهار(ع) افزود: شما نمی دانید خداوند متعال چه نور چشمی را در شما پنهان کرده است و این نور چشم مخفی خداوند در انسان ها و ائمه اطهار(ع) هستند که انسان ها را به معروف رهنمون می سازند.

وی بر تهیه دانشنامه های عظیم از ابعاد مختلف شخصیتی امام سجاد(ع) اشاره کرد و گفت: دست اندرکاران این همایش سعی کنند یک دانشنامه در مورد امام سجاد(ع) بنویسند زیرا وی دانشنامه ندارد و با توجه به اینکه آثار و برکات امام سجاد(ع) بی شمار و فراوان است.