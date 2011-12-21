به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ساکتی اظهار داشت: روشن کردن آتش در پارک طبیعی ناژوان از قدیم‌الایام متدوال بوده و برخلاف توصیه‌های جدی و موکد شهرداری متاسفانه شاهد بی‌توجهی به این توصیه‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه سیستم انتظامات ناژوان به صورت شبانه‌روزی به ویژه در شب‌ها و روزهای جمعه نظارت ویژه‌ای دارد، افزود: با توجه به استقبال مردم در روزهای آخر هفته از این مکان طبیعی و روشن کردن آتش در فصل زمستان نظارت بیشتری در این محل صورت می‌گیرد.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان تصریح کرد: برای جلوگیری از آتش روشن کردن در جاده الفت ورودی ناژوان پارکینگ تعبیه شده است تا شهروندان پس از پارک کردن خودرو خود پیاده به سمت طبیعت ناژوان حرکت کنند و ماموران از ورود چوب برای روشن کردن آتش جلوگیری می‌کنند.

وی گفت: در کنار آلاچیق‌های خانوادگی منقل‌هایی تعبیه شده تا شهروندان برای درست کردن غذا از آنها استفاده کنند.

ساکتی با بیان اینکه با نظارت‌های انجام شده تاکنون خسارتی بر درختان وارد نشده است، بیان داشت: روشن کردن آتش عرصه محیط‌زیست و نظافت این پارک طبیعی و جنگلی را از بین می‌برد.

ساکتی ادامه داد: اکیپ‌های آتش‌نشانی برای اطفای حریق در محل حضور دارند و در صورت مشاهده آتش به افراد تذکر می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه ناژوان نقش مهمی در پالایش هوای آلوده دارد و به دلیل تاثیرات پوشش گیاهی و رودخانه دارای آب و هوای محلی مفرح و معتدل‌تری نسبت به شهر اصفهان است، تاکید کرد: از شهروندان می‌خواهیم با روشن کردن آتش طبیعت ناژوان را به خطر نیندازند چرا که هزینه حفظ و نگهداری این محیط طبیعی از خود مردم است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اضافه کرد: در صورتی که خسارتی به درختان وارد شود افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی تا با آنها برخورد شود.