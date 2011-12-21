400 مدرسه مروج سلامت در همدان فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی مجذوبی در جلسه هماهنگی طرح مدارس مروج سلامت و کارشناسان امور بهداشتی و آموزش و پرورش استان همدان افزود: مدارس جمعیت بزرگی از جامعه را تشکیل می دهند و باید نسبت به بهداشت این قشر از جامعه توجه ویژهای صورت گیرد.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه جمعیت کلان دانشآموزی با خانواده خود در ارتباط هستند، در انتقال پیامهای بهداشتی نیز نقش مؤثری خواهند داشت.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشآموزان را بهترین گزینه در زمینه ترویج بهداشت و سلامتی در جامعه دانست.
مجذوبی با بیان اینکه آموزشها در کودکی و نوجوانی بهتر نهادینه میشود، افزود: باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه مدارس مروج سلامت دارای هشت محور است، عنوان کرد: برنامه جامع آموزش سلامت، سلامت محیط مدارس، بهبود تغذیه، ارتقا سلامت کارکنان مدارس و مشارکت والدین و جامعه در مدارس از جمله این هشت محور است.
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