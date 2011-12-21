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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۱

نماینده سازمان ملل متحد:

ایران در کاهش گازهای گلخانه‌ای موفق بوده است

نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران گفت: تلاش ایران برای کاهش گازهای گلخانه ای بسیار قابل تمجید است.

به گزارش خبرنگار مهر، کانسوئلا ویدال روز چهارشنبه در مراسم امضای سند سومین گزارش تغییرات آب و هوا که با حضور رئیس سازمان محیط زیست در این سازمان برگزار شد، گفت: سند دومین گزارش تغیرات آب و هوا که در اجلاس دوربان ارائه شد سند موفقی بود و در این اجلاس مورد استقبال همگان قرار گرفت.

به گفته وی، تلاش ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مفید و قابل تمجید است.

ویدال اظهار داشت: پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با انتقال دانش ایران به کشورهای منطقه در خصوص مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی پیشنهاد بسیار خوبی و مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته وی، مهمترین ویژگی گزارشهای مربوط به تغییرات آب و هوا که دو مورد آخر آن به فاصله یکماه تهیه شده است، همسوسازی برنامه های ملی و بخشی با برنامه های مرتبط با آب و هواست.

کد مطلب 1490043

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