به گزارش خبرنگار مهر، کانسوئلا ویدال روز چهارشنبه در مراسم امضای سند سومین گزارش تغییرات آب و هوا که با حضور رئیس سازمان محیط زیست در این سازمان برگزار شد، گفت: سند دومین گزارش تغیرات آب و هوا که در اجلاس دوربان ارائه شد سند موفقی بود و در این اجلاس مورد استقبال همگان قرار گرفت.

به گفته وی، تلاش ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مفید و قابل تمجید است.

ویدال اظهار داشت: پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با انتقال دانش ایران به کشورهای منطقه در خصوص مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی پیشنهاد بسیار خوبی و مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته وی، مهمترین ویژگی گزارشهای مربوط به تغییرات آب و هوا که دو مورد آخر آن به فاصله یکماه تهیه شده است، همسوسازی برنامه های ملی و بخشی با برنامه های مرتبط با آب و هواست.