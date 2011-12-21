کلاس های تفسیر قرآن باید با زمانه شناسی جدید برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا ملا قادر قادری گفت: برگزاری جلسات تفسیر قرآن یکی از محورهای اصلی این کانون است که خوشبختانه تا کنون از 150 نفر عضو ثابت داشته است.

امام جمعه شهرستان پاوه با اشاره به تأثیرات تفسیر آیات قرآن در زندگی افراد، تاکید کرد: کلاس های قرآن باید دارای خروجی باشد که منتج به اجتناب از گناه و تشویق به کارهای خیر شود.

ملا قادر قادری، در ادامه به برگزاری جلسات هفتگی حیات انبیا الهی در قرآن، برگزاری احکام ویژه بانوان، حیات خلفای راشدین و کلاس تاریخ قصه های قرآن اشاره کرد و تاکید کرد: این کلاس چند سال متوالی است که برگزار می شود و در آن جزوه هایی برای اطلاع و رجوع دوباره مخاطب به موضوعات مطروحه ارائه می شود.

امام جمعه پاوه، کار فرهنگی را یک کار جدی و اثر گذار عنوان کرد و افزود: سعی کرده ایم در کلاس های تفسیر قرآن با سبک و زمانه شناسی جدید و مطابقت موضوعات عصر حاضر مباحث را عنوان کنیم که خوشبختانه خروجی مناسبی داشته است.

وی با اشاره به اینکه امروز کفر جهانی بر علیه ما یک اجماع فرهنگی و سیاسی کرده اند، افزود: بخش فرهنگی این مقابله با تهاجمات دشمن، عصر روحانیون، مساجد و کانون فرهنگی هنری مسجد است.

ماموستا ملا قادر قادری، در پایان تصریح کرد: دادن هوشیاری و آگاهی به مردم در مسائل مختلف و بیان شبهات فکری و رفع آنها باید یکی از اهداف کانون های فرهنگی و هنری مساجد باشد.