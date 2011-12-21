به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در تاریخ 15 آبان‌ماه رای به محرومیت 10 و 20 ماهه شیث رضایی و محمد نصرتی از همراهی تیم فوتبال پرسپولیس داد، امروز چهارشنبه و در فاصله 45 روز پس از صدور این رای کمیته استیناف پاسخ درخواست تجدیدنظرخواهی باشگاه پرسپولیس، شیث رضایی و محمد نصرتی را داد.

در خصوص پرونده تجدید نظرخواهی باشگاه پرسپولیس، شیث رضایی و محمد نصرتی به رای شماره 724 کمیته انضباطی که در تاریخ 15 آبان 90 صادر شده بود، کمیته استیناف حکمش را در این باره به این صورت اعلام کرد:

به این دلیل که عمل ارتکابی مرتکبین منطبق با بند یک ماده 42 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال نبوده است، حکم صادره از سوی کمیته انضباطی نقض و به استناد بند "الف" ماده 22 از همان آیین نامه، حکم بر محرومیت شیث رضایی به مدت شش ماه و محمد نصرتی به مدت چهار ماه از شرکت در مسابقات رسمی فوتبال کشور و نیز هر یک به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی صادر شد.

بدین ترتیب و با توجه به اینکه محمد نصرتی و شیث رضایی از تاریخ 9 آبانماه از سوی کمیته انضباطی با محرومیت مواجه شده بودند، نصرتی از 9 اسفندماه 1390 و شیث رضایی از 9 اردیبهشت 1391 می‌توانند تیم فوتبال پرسپولیس را در مسابقات داخلی و خارجی همراهی کنند.

بر مبنای رای کمیته انضباطی شیث رضایی به 30 میلیون تومان جریمه و 20 ماه محرومیت (چهار ماه برای ارتکاب عمل زننده و 16 ماه برای جریحه‌دار نمودن اخلاق عمومی) محکوم شده و برای محمد نصرتی نیز 30 میلیون تومان جریمه و 10 ماه محرومیت (چهار ماه ارتکاب عمل زننده و 6 ماه برای جریحه دار شدن اخلاق عمومی) در نظر گرفته شده بود.