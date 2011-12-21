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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

رای کمیته استیناف اعلام شد/

کاهش 20 ماهه محرومیت نصرتی و شیث/ نصرتی از 9 اسفند بازی می‌کند

کاهش 20 ماهه محرومیت نصرتی و شیث/ نصرتی از 9 اسفند بازی می‌کند

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال حکمش را در خصوص محرومیت دو بازیکن خاطی تیم فوتبال پرسپولیس صادر کرد که براین اساس در مجموع 20 ماه از محرومیت این دو بازیکن کاسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در تاریخ 15 آبان‌ماه رای به محرومیت 10 و 20 ماهه شیث رضایی و محمد نصرتی از همراهی تیم فوتبال پرسپولیس داد، امروز چهارشنبه و در فاصله 45 روز پس از صدور این رای کمیته استیناف پاسخ درخواست تجدیدنظرخواهی باشگاه پرسپولیس، شیث رضایی و محمد نصرتی را داد.

در خصوص پرونده تجدید نظرخواهی باشگاه پرسپولیس، شیث رضایی و محمد نصرتی به رای شماره 724 کمیته انضباطی که در تاریخ 15 آبان 90 صادر شده بود، کمیته استیناف حکمش را در این باره به این صورت اعلام کرد:

به این دلیل که عمل ارتکابی مرتکبین منطبق با بند یک ماده 42 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال نبوده است، حکم صادره از سوی کمیته انضباطی نقض و به استناد بند "الف" ماده 22 از همان آیین نامه، حکم بر محرومیت شیث رضایی به مدت شش ماه و محمد نصرتی به مدت چهار ماه از شرکت در مسابقات رسمی فوتبال کشور و نیز هر یک به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی صادر شد.

بدین ترتیب و با توجه به اینکه محمد نصرتی و شیث رضایی از تاریخ 9 آبانماه از سوی کمیته انضباطی با محرومیت مواجه شده بودند، نصرتی از 9 اسفندماه 1390 و شیث رضایی از 9 اردیبهشت 1391 می‌توانند تیم فوتبال پرسپولیس را در مسابقات داخلی و خارجی همراهی کنند.

بر مبنای رای کمیته انضباطی شیث رضایی به 30 میلیون تومان جریمه و 20 ماه محرومیت (چهار ماه برای ارتکاب عمل زننده و 16 ماه برای جریحه‌دار نمودن اخلاق عمومی) محکوم شده و برای محمد نصرتی نیز 30 میلیون تومان جریمه و 10 ماه محرومیت (چهار ماه ارتکاب عمل زننده و 6 ماه برای جریحه دار شدن اخلاق عمومی) در نظر گرفته شده بود.

کد مطلب 1490046

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