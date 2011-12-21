به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار منطقهای "مسلمانان و مسیحیان در فضای دگرگونیهای بزرگ، چالشهای سرنوشتساز" با همکاری مرکز الفریق العربی للحوار الاسلامی المسیحی و با حضور سخنرانانی از مصر، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان و جمهوری اسلامی ایران در لبنان برگزار میشود.
این همایش سهشنبه 27 دیماه سال جاری در بیروت برگزار خواهد شد.
این سمینار با توجه به آثار ناشی از قیامهای مردمی در کشورهای منطقه و انعکاس آن بر روی همزیستی مسالمتآمیز مسلمانان و مسیحیان در تعدادی از کشورها و با تمرکز بر موضوعهای مرتبط با این قضیه برگزار میشود.
واقعی یا غیر واقعی بودن نگرانی اقلیتها، سمتگیری گفتگوی اسلامی مسیحی در میانه دگرگونیهای منطقهای، نقش ادیان و فرهنگ دینی در تحکیم همزیستی مسالمتآمیز و جلوگیری از فتنه و ایمان دینی بهعنوان عنصر اساسی فرهنگ تسامح و مقاومت محورهای مورد بحث در این همایش است.
27 دیماه/
سمینار "مسلمانان و مسیحیان در فضای دگرگونیهای بزرگ" در لبنان برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: سمینار منطقهای باعنوان "مسلمانان و مسیحیان در فضای دگرگونیهای بزرگ، چالشهای سرنوشت ساز" در لبنان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار منطقهای "مسلمانان و مسیحیان در فضای دگرگونیهای بزرگ، چالشهای سرنوشتساز" با همکاری مرکز الفریق العربی للحوار الاسلامی المسیحی و با حضور سخنرانانی از مصر، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان و جمهوری اسلامی ایران در لبنان برگزار میشود.
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