به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احسان صادق عصر چهارشنبه در نخستین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (ع) با اشاره به نکات اصلاحی و تربیتی صحیفه سجادیه، عنوان کرد: صحیفه سجادیه دارای محورهای تربیتی فراوانی است که محور اول آن ارتباط میان دعا و علت آفرینش است. در واقع دعا به انسان آموزش می دهد که انسان در راه خدا حرکت کند.

وی ادامه داد: محور دوم ارتباط دعا و تکامل شخصیت انسان است که در این خصوص بر لزوم تاثیر دعا بر تکامل شخصیت انسان در صحیفه سجادیه تاکید شده است.

امام جمعه شیعیان مسقط با بیان اینکه دعا به عنوان پناهگاه انسان محسوب می شود، اظهار داشت: دعا به انسان می آموزد که چگونه مسئولیتهای اجتماعی خود را انجام دهد و برای تمامی انسانها مفید واقع شود.

احسان صادق با اشاره به توجه صحیفه سجادیه به حقوق انسانها، بیان داشت: صحیفه سجادیه به مبانی حقوقی انسانها توجه ویژه ای داشته و در این کتاب تاکید شده که انسانها باید از هر ظلمی اجتناب کنند.