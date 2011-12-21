دفتر فرهنگی بارگاه امامزاده ابراهیم (ع) افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه برگزاری کنگره ملی امام سجاد (ع) دفتر فرهنگی بارگاه امامزاده ابراهیم (ع) رسمی، در جوار این بارگاه شروع به فعالیت کرد.
رئیس اوقاف و امور خیریه بابلسر و فریدونکنار در این مراسم اظهار داشت: کنگره ملی امام سجاد (ع) برای شناخت ابعاد شخصیتی امام سجاد (ع) و مصون نگهداشتن جوانان در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان در بارگاه امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر در حال برگزاری است.
مصطفی سیفی کناری افزود: برگزاری این کنگرهها نقش بسزایی در هدایت جوانان به سوی اماکن و بقاع متبرکه در فراگیری تعالیم ائمه معصومین داشته و از انحرافات جوانان جلوگیری میکند.
وی با اشاره به اینکه امامزاده ابراهیم (ع) یکی از نوادگان امام سجاد (ع) و یکی از امامزادههای شاخص مازندران است، افزود: دفتر فرهنگی بارگاه امامزاده ابراهیم (ع) با هدف تبیین فرهنگ ملی، مذهبی و شناسایی ابعاد شخصیتی امامان معصوم شروع به فعالیت کرده است.
سیفی، برگزاری بصیرت عاشورایی، طرح نشاط معنوی با حضور دانشآموزان و دانشجویان، برگزاری جشن نیمه شعبان، رمضان، اعیاد غدیر و قربان، تفاسیر، تواشیح، ترتیل و همخوانی قران در شبهای جمعه را از برنامههای فرهنگی این بارگاه برشمرد.
وی تصریح کرد: امروز بیداری اسلامی در سطح منطقه نشات گرفته از انوار معصومان و انقلاب اسلامی است و مردم با ادیان مختلف به درستی به این حقیقت دست یافتند که تنها با چنگ زدن به ریسمان الهی و ائمه معصومین میتوانند به آرامش دنیوی و اخروی دست یابند.
سیفی بیان داشت: کنگره ملی امام سجاد (ع) با حضور بیش از 600 نفر از شرکتکنندگان با معرفی مقالات برگزیده عصر امروز به کار خود پایان میدهد.
وی، از توجه و حمایتهای مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در برگزاری این همایش تجلیل کرد.
