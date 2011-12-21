۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

همزمان با کنگره امام سجاد(ع)/

دفتر فرهنگی بارگاه امامزاده ابراهیم (ع) افتتاح شد

بابلسر - خبرگزاری مهر: همزمان با برگزاری کنگره امام سجاد (ع) دفتر فرهنگی بارگاه امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر به طور رسمی در جوار این بارگاه شروع به فعالیت کرد.

رئیس اوقاف و امور خیریه بابلسر و فریدونکنار در این مراسم اظهار داشت: کنگره ملی امام سجاد (ع) برای شناخت ابعاد شخصیتی امام سجاد (ع) و مصون نگه‌داشتن جوانان در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان در بارگاه امامزاده ابراهیم (ع)  بابلسر در حال برگزاری است.

مصطفی سیفی کناری افزود: برگزاری این کنگره‌ها نقش بسزایی در هدایت جوانان به سوی اماکن و بقاع متبرکه در فراگیری تعالیم ائمه معصومین داشته و از انحرافات جوانان جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه امامزاده ابراهیم (ع) یکی از نوادگان امام سجاد (ع) و یکی از امامزاده‌های شاخص مازندران است، افزود: دفتر فرهنگی بارگاه امامزاده ابراهیم (ع) با هدف تبیین فرهنگ ملی، مذهبی و شناسایی ابعاد شخصیتی امامان معصوم شروع به فعالیت کرده است.

سیفی، برگزاری بصیرت عاشورایی، طرح نشاط معنوی با حضور دانش‌آموزان و دانشجویان، برگزاری جشن نیمه شعبان، رمضان، اعیاد غدیر و قربان، تفاسیر، تواشیح، ترتیل و همخوانی قران در شب‌های جمعه را از برنامه‌های فرهنگی این بارگاه برشمرد.

وی تصریح کرد: امروز بیداری اسلامی در سطح منطقه نشات گرفته از انوار معصومان و انقلاب اسلامی است و مردم با ادیان مختلف به درستی به این حقیقت دست یافتند که تنها با چنگ زدن به ریسمان الهی و ائمه معصومین می‌توانند به آرامش دنیوی و اخروی دست یابند.

سیفی بیان داشت: کنگره ملی امام سجاد (ع) با حضور بیش از 600 نفر از شرکت‌کنندگان با معرفی مقالات برگزیده عصر امروز به کار خود پایان می‌دهد.

وی، از توجه و حمایت‌های مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در برگزاری این همایش تجلیل کرد.
