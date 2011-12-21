شرایط ورزش اتومبیلرانی در کرمانشاه مهیا است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مشتکوب، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مسابقات قهرمانی استانی اتومبیل‌رانی در رشته Off Road به زودی در تنگه مرصاد برگزار می‌شود.

رئیس هیئت اتومبیل‌رانی و‌ موتور‌‌سواری استان کرمانشاه تاکید کرد‌: این دوره از مسابقات در واقع پایان‌ دوره مسابقات Off Road ویژه خودروهای دو دیفرانسیل در سال جاری است و قهرمان مسابقات چهار فصل در این روز مشخص می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مسابقات استانی Off Road در چهار دوره از ابتدای سال به مناسبت‌های مختلف برگزار شد، افزود: ورزش اتومبیلرانی نه تنها در کرمانشاه، بلکه در سراسر کشور، جزو ورزشهای نوپا محسوب می شود و جوانان علاقه خاصی به این ورزش هیجانی دارند.

مشتکوب گفت: شرایط طبیعی ورزش اتومبیل رانی در استان کرمانشاه و ایران به عنوان ورزشی پرهیجان مهیاست و با توجه به شرایط جوی هر منطقه در کویر، جنگل، کوهستان می‌توان این رشته ورزشی را در ایران کاملا گسترش داد.

رئیس هیئت اتومبیل‌رانی و‌ موتور‌‌سواری استان کرمانشاه گفت: این دوره از مسابقات را جمعه دوم دی‌ماه سال جاری در کرمانشاه برگزار می شود.

مشتکوب در پایان تاکید کرد: این دوره از مسابقات در واقع پایان دوره مسابقات Off Road در سال جاری است و قهرمان مسابقات چهار فصل در این روز مشخص می‌شود.

