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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

گرانپایه در گفتگو با مهر:

15 هزار بیمار کشور توسط گروه درمانگر معاینه تخصصی شدند

15 هزار بیمار کشور توسط گروه درمانگر معاینه تخصصی شدند

کلاردشت - خبرگزاری مهر: دبیر تیم پزشکی گروه مدد گفت: تاکنون 15 هزار بیمار کشور توسط گروه درمانگر ایران معاینه تخصصی شدند.

لعبت گرانپایه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 15 هزار بیمار توسط پزشکان متخصص گروه مجمع داوطلبان درمانگر کشورکه از خرداد امسال فعالیت خود را در شهرهای سنندج، لرستان، چهارمحال بختیاری، سمنان، قائن، پلدختر، ورامین و چند شهر کشور آغاز کرده معاینه تخصصی شدند.

وی افزود: در این مدت بیش از هزار بیمار تحت جراحی های عمومی زنان و دندان پزشکی قرار گرفتند.

گرانپایه که به همراه تیم تخصصی پزشگی برای معاینه رایگان بیماران به کلاردشت سفرکرده است افزود: هدف از اجرای این طرح خدمت رسانی به مردم شریف ایران درمناطق محروم کشور است که وزارت بهداشت ودرمان آن را به اجرا گذاشته است.

وی افزود: یکی از دلایل بیماری در مناطق محروم عدم امکانات پزشکی و حضور پزشکان متخصص در این مناطق بوده که امیدواریم به این امرتوجه بیشتری شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کشور،از مدیران شبکه های بهداشت و درمان کشورخواست تا پزشکان عمومی قبل از حضورتیم گروه مدد یا مجمع داوطلبان درمانگر، بیماران را معاینه و جهت درمان تخصصی آماده کنند.

این گروه ازپزشکان تخصصی مدد تا روزجمعه بیماران کلاردشتی را رایگان معاینه خواهند کرد.

کد مطلب 1490062

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