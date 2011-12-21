جریمه پرونده های قاچاق کالا در همدان 39 میلیارد ریال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سعیدی با اشاره به افزایش 23 درصدی پرونده‌های مختومه نسبت به سال گذشته اظهار داشت: در هشت ماه سال گذشته 91 درصد از پرونده‌های وارده در تعزیرات حکومتی همدان رسیدگی شده که این رقم در مدت مشابه سال جاری به 114درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی همدان در عملکرد و در شش ماهه نخست امسال رتبه چهارم کشوری را کسب کرده است،‌ افزود: میزان جزای نقدی و جرائم وصول شده در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا در هشت ماهه امسال به ترتیب 39 میلیون و 834 میلیون ریال و هشت میلیارد و 423 میلیون ریال گزارش شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان عنوان کرد: ارزش ریالی کالاهای مکشوفه قاچاق در هشت ماه نخست امسال 25 میلیارد و 912 میلیون ریال و در مدت مشابه سال گذشته 20 میلیارد و 538 میلیون ریال برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه در این مدت 446 پرونده مختومه شده است، تأکید کرد: ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در هشت ماه سال جاری 26 درصد بیشتر از کالاهای مکشوفه نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

سعیدی در ادامه اظهار داشت: بیش از 11 هزار و 320 مورد پرونده در ارتباط با قاچاق کالاهای بهداشتی با میزان محکومیت 64 میلیارد و 893 میلیون ریال در این سازمان مختومه شده است.

وی گفت: میزان وصولی جزای نقدی در خصوص پرونده‌های بهداشتی در هشت ماه سال جاری با مختومه کردن 13 هزار و 302 مورد پرونده به 14 میلیارد و 378 میلیون ریال رسیده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با ارائه آمار عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی در این مدت، تأکید کرد: 39 مورد پرونده در این خصوص که شامل 78 لیتر بنزین، 88 هزار و 213 لیتر گازوئیل، 82 میلیون و 992 هزار لیتر نفت کوره و هفت میلیون و 609 هزار لیتر نفت سفید است با مبلغ جریمه دو میلیارد و 508 میلیون ریال مختومه شده است.

سعیدی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی همدان در سه ماهه نخست سال جاری در ارتباط با آمار عملکرد رتبه دوم و در شش ماهه امسال رتبه چهارم کشور را در میزان عملکرد به دست آورد.