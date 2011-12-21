راه اصلی اردبیل - سرچم چهار بانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریم هدایتی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد توسعه راه های استان اردبیل اظهار داشت: 80 کیلومتر از راه اصلی اردبیل- سرچم تا یک سال دیگر چهار خطه می شود.

جاده اردبیل – سرچم به طول 180 کیلومتر با هزار و میلیارد ریال سرمایه گذاری پس از 12 سال عملیات اجرایی روز دوشنبه با حضور رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید.

با افتتاح این پروژه سفر زمینی از اردبیل به تهران با اتصال به میانه و بزرگراه زنجان - قزوین به کمتر از شش ساعت کاهش خواهد یافت.

به گفته مدیرکل راه و ترابری استان برای چهار بانده کردن این مسیر امسال 100 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی پیش بینی شده است.



وی با بیان اینکه چهار خطه کردن راه اصلی اردبیل- سرچم از سمت اردبیل مدتی است که آغاز شده است، یادآور شد: افتتاح و بهره برداری از این جاده استان اردبیل را از بن بست خارج خواهد کرد.

هدایتی عنوان کرد: با بهره برداری از این طرح، هم اکنون فقط یک صد کیلومتر از مسیر اردبیل- تهران به صورت راه اصلی و بقیه اتوبان خواهد بود.

