دو هدف ربایش مهندسان ایرانی/ حمایت از مردم سوریه برای غرب قابل تحمل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رئوف شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق در رابطه با مفقود شدن پنج تکنسین ایرانی که در نیروگاه جندر مشغول بکار بوده اند، ضمن تأیید خبر مذکور به صدور بیانیه ای از سوی سفارت اشاره کرد و در مورد اقدامات بعمل آمده اظهار داشت : بلافاصله مراتب به اطلاع مقامات سیاسی و امنیتی سوری رسانده شد و یک تیم کارشناسی نیز جهت پیگیری موضوع و تعیین سرنوشت این عزیزان تشکیل و در ارتباط نزدیک با مسئولین امنیتی و سیاسی سوریه در حال اقدام هستند.

سفیر کشورمان در سوریه در تحلیل علت این حادثه اظهار داشت : دو هدف مدنظر ربایندگان است. در درجه اول بکارگیری اهرم رعب و وحشت با هدف تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران در تغییر موضع خود در قبال تحولات سوریه . دوم متأثر کردن فعالیتهای اقتصادی ، صنعتی و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه.

شیبانی افزود : با توجه به اینکه کشور سوریه از سوی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای عربی مورد تحریم قرار گرفته است لذا اقدام حمایتی کشورمان در مواجهه با اثرات منفی تحریم بر مردم عزیز سوریه ، برای جهات غربی – امریکایی و برخی جریانهای سیاسی قابل تحمل نبوده و لذا درصدد برآمده اند که با این اقدام ، امدادرسانی و کمک رسانی جمهوری اسلامی ایران به مردم سوریه را متوقف و راه را بر اجرای پروژه های عام المنفعه و عمرانی مسدود کنند.

سفیر کشورمان همچنین افزود: متاسفانه بخشی از معارضه در سوریه که مورد حمایت غرب و امریکا است خارج از چهارچوب مسالمت آمیز و با بکارگیری سلاح ترور و گروگانگیری و ایجاد رعب و وحشت در جامعه سوریه ، درصدد ناامن کردن سوریه است.

شیبانی ضمن محکوم کردن شدید این اقدام ، از دولت دوست و برادر سوریه خواست تا نسبت به آزادسازی هرچه سریعتر تکنسین های ایرانی اقدام کنند.

سفیر کشورمان همچنین از جهات مدعی حقوق بشر خواست تا این اقدام غیرانسان دوستانه را محکوم کنند.



