معرفی کتابی با ظرفیت زایش آثار عاشورایی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مختارپور تدوین کننده کتاب 72 سخن عاشورایی از بیانات حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای در مراسم رونمایی از این کتاب با اشاره به ویژگی های بیانات، پیام ها و سخنان مقام معظم رهبری در دیدارها گفت: مواضع ایشان در 4 دوره متفاوت زمانی ویژگی های منحصر به فردی دارد که چنانچه قرار باشد همه آنها در غالب کتاب منتشر شود چیزی حدود 22 هزار صفحه خواهد بود که در آن ابتنا به معارف دینی، اطلاعات علمی، تاریخی و فرهنگی و اجتماعی، تحلیل دقیق از رویدادهای تاریخ اسلام و جهان و انقلابات و آینده نگری مبتنی بر تاریخ در آن به خوبی دیده می شود.

وی در زمینه بحث آینده نگری در بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان همین اصطلاح بیداری اسلامی را حدود 22 سال پیش یعنی 12 روز پس از ارتحال حضرت امام راحل عنوان کرده بودند.

وی همچنین به بحث های مطرح شده از مقام معظم رهبری در خصوص ویژگی های شخصیتی امام حسین (ع) گفت: معرفت عبادت، استقامت، بصیرت و شجاعت امام حسین (ع) عامل تأثیرگذاری حادثه عاشورا در طول تاریخ بوده است.

در این مراسم همچنین حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه تهران نیز با تأکید بر اینکه ائمه اطهار به واقع کشتی نجات برای همه ابناء بشر هستند، گفت: ما نیز در استمرار ولایت ائمه اطهار باید خود را به کشتی ولایت امر مسلمین متصل کنیم.

وی با بیان اینکه حضرت امام راحل توانست تمسک به کشتی نجات ائمه را به عمل درآورد، گفت: انصافاً حضرت آقا نیز همان مسیر را ادامه داده و حرکت حسینی امروز در وجود این دو بزرگوار جلوه کرده است.

وی افزود: ما امروز بوی امام حسین و حقیقت امام زمان (عج) در غیبت امام زمان از مقام معظم رهبری می شنویم.

پس از وی حجت الاسلام پناهیان استاد حوزه و دانشگاهی نیز در مراسم رونمایی از کتاب 72 سخن عاشورایی گفت: نگاه ما به حضرت آیت العظمی خامنه ای قبل از اینکه به موقعیت سیاسی ایشان معطوف باشد به عنوان یک متفکر به ایشان بوده و این امر مربوط به فعالیت های علمی ایشان مربوط به قبل و بعد از انقلاب اسلامی است.

وی افزود: در ایشان دو ویژگی برجسته وجود دارد، یکی آشنایی کامل به قرآن کریم و دیگری تسلط بر مباحث تاریخ اسلام است.

وی مقام معظم رهبری را جزو عالمانی معرفی کرد که نسبت به دین روشنفکر بوده و از همین رو حتی خود روشنفکران نیز امام راحل و مقام معظم رهبری را متمایز از دیگر روحانیون به شمار می آورند.

دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد نیز در این مراسم، کتاب 72 سخن عاشورایی را منشأ زایش آثار دیگری در این زمینه دانست و گفت: این کتاب ظرفیت پایه شدن برای آثار دیگر عاشورایی دارد.

وی همچنین به تلاش برخی دشمنان انقلاب جهت انحراف فرهنگ عاشورایی اشاره کرد و گفت: هرچقدر در زمینه فرهنگ عاشورایی تلاش و هزینه بشود باز هم کم است.