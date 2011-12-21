5 پروژه عمرانی در بخش کلاشی شهرستان جوانرود در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نجیب میرانی، ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی این بخش، گفت: پنج پروژه عمرانی با پنج میلیارد و 42 میلیون ریال در این بخش در حال اجراست.

بخشدار شهر کلاشی تاکید کرد: این پروژه ها شامل فاضلاب کشی و احداث خانه های عالم روستای ده توت و روستای شروینه، طرح هادی روستای بیوله و احداث و آسفالت راه روستایی سیدمراد به بیوله است.

میرانی تصریح کرد: هر یک از این پروژه ها 50 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و عمده مشکلات آنها کمبود اعتبار است که امیدواریم اعتبار لازم برای تکمیل آنها تخصیص یابد.

بخشدار کلاشی، در پایان مشارکت مردمی را کلید اصلی موفقیت در اجرای این پروژه ها دانست و گفت: توسعه فرهنگ مشارکت در روستاها و تشویق روستاییان به حضور در امور مربوط به خود از وظایف مهمی است که برعهده دهیاران قرار دارد.

بر اساس این گزارش، بخش کلاشی با 60 روستا و 10 هزار نفر جمعیت در غرب شهرستان جوانرود قرار دارد.

