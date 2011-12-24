جزئیات آبگیری فاز جدید دومین مخزن آبی ایران

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر در زمینه زمان اجرای مرحله دوم آبگیری سد گتوند با بیان اینکه این کار به تازگی برنامه ریزی شده است، گفت: امیدواریم در دی ماه و حداکثر بهمن ماه امسال بتوانیم مرحله دوم آبگیری این سد را آغاز کنیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در این زمینه که آیا مشکل مطرح شده در مورد این سد و احتمال شوری آن از طریق ایجاد "پتوی رسی" حل شده است و یا خیر؟ اظهار داشت: در هر حال تلاش کردیم در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.

عطارزاده با تاکید بر اینکه به منظور جلوگیری از شوری آب سد گتوند اقدامات مرحله اول صورت گرفته است، تصریح کرد: در حال حاضر برای آغاز آبگیری مرحله دوم سد گتوند نیز در تلاش برای تکمیل اقدامات هستیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: با توجه به مواردی که در زمینه ایجاد پتوی رسی و جلوگیری از سوری احتمالی آب وجود داشت، این کار تقریبا بدون هیچگونه مشکلی مدیریت شد و بر اوضاع مخزن سد نظارت شد.

معاون وزیر نیرو خاطر نشان کرد: در این زمینه تمام متخصصین خارجی و داخلی هم برای جلوگیری از بروز مسائل و مشکلات احتمالی مرقبت های لازم را انجام می دهند. به گفته عطارزاده، امیدواریم در آینده نزدیک که شاید پایان سال جاری باشد آبگیری سد گتوند به اتمام برسد و شروع به بهره برداری آبی و برقی شود.

وی همچنین از وجود حدود 370 میلیون متر مکعب ذخیره آب در مخزن سد گتوند در مرحله اول آبگیری خبر داد.

به گزارش مهر، سد گتوند دومین مخزن ذخیره آب کشور است که پس از سد کرخه در کشور احداث و براساس برنامه ریزی‌های انجام شده از ابتدای سال آینده وارد مدار بهره برداری و تولید برق خواهد شد.