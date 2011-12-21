به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندیزاده در رزمایش طرح زمستانی راهداری و روز راهدار، اظهار داشت: 200 هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی در کشور وجود دارد که راهداران در این محورها به ارائه خدمات به مردم مشغولاند.
وی افزود: یک هزار و 157 اکیپ راهداری در جادههای کشور مستقل هستند که تجهیزات مناسبی دارند، ضمن آنکه 7 هزار و 800 دستگاه ماشینآلات راهداری در اختیار راهداران است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به اینکه استفاده از تجربیات راهداری کمک کرده است که مسافران در جادهها نگرانی کمتری داشته باشند، گفت: دستگاههای نوین برفخور، برفروب و نمکپاش مکانیزه وارد ناوگان راهداری شده وهم اکنون 625 راهدارخانه در حد بودجه به تجهیزات لازم مجهز شدهاند، یک هزار و 200 گشت راهداری مجهز به JPS نیز در اختیار راهداران است.
افندی زاده بیان داشت: طرح نوروزی، طرح تابستانی و طرح زمستانی در جادهها وجود دارد و همیشه راهداران برای آرامش بخشی به مسافران در جادهها آماده هستند.
وی با اشاره به موضوع ایمنی سفر و کاهش تلفات رانندگی گفت: اگر با افزایش سالانه 10 درصد تلفات رانندگی مواجه بودیم، هم اکنون میزان کشتههای سوانح رانندگی به بیش از 40 هزار نفر میرسید، اما این روند رو به کاهش است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تصریح کرد: در 7 ماه ابتدایی امسال با کاهش 13.7 درصدی تلفات رانندگی مواجه بودیم که معادل 1408 نفر است.
افندی زاده ادامه داد: نظارت بر نگهداری آزاد راهها از وظایفی است که وزارت راه و شهرسازی به تازگی به سازمان راهداری تفویض کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: دولت تلاش میکند که توسعه آزاد راهها در اولویت باشد؛ 2 هزار کیلومتر آزادراه در کشور داریم که نگهداری از آن باید به بهترین نحو صورت گیرد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تصریح کرد: حفاظت و نگهداری از تجهیزات جادهای کمک بسزایی برای راهداران است.
وی با اشاره به اینکه 500 گردنه برفخیز، 6 هزار و 600 کیلومتر جاده سردسیر در کشور وجود دارد، اظهار داشت: شعار وزارت راه و شهرسازی در بخش راهداری این است که هیچ راهی در هیچ یک از فصول سال بسته نشود، مگر آنکه دلایل ایمنی مطرح باشد.
افندی زاده بیان کرد: قطعا با تجهیز 58 گردنه جادهای کشور به ایستگاه هواشناسی اطلاعات دقیقتری از جادهها در اختیار مسافران قرار میگیرد. تاکنون 16 گردنه جادهای به ایستگاه هواشناسی مجهز شدهاند و تا پایان سال این رقم به 58 گردنه افزایش مییابد.
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