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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

با حضور 40 شرکت/

نمایشگاه تخصصی صنعتی و بازرگانی در اردبیل گشایش یافت

نمایشگاه تخصصی صنعتی و بازرگانی در اردبیل گشایش یافت

اردبیل - خبرگزاری مهر: چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعتی و بازرگانی همزمان با سومین نمایشگاه صنعت چاپ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اردبیل گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که عصر چهارشنبه افتتاح و دایر شد، 40 شرکت داخلی در زمینه فعالیتهای بازرگانی وصنعتی، ماشین آلات، برق، فرش و تابلو فرش حضور دارند.

این تعداد شرکت از استانهای تهران، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، اصفهان و اردبیل آخرین تولیدات و محصولات خود را در این نمایشگاه سراسری به نمایش گذاشته اند.

فرماندار اردبیل در آئین افتتاح این نمایشگاه طی سخنانی هدف از برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعتی و بازرگانی را ارائه آخرین تکنولوژی دستاوردهای داخل کشور عنوان کرد.

اکبر یوسفی اظهار داشت: نمایش توانمندیها و قابلیتهای موجود در استان اردبیل و دیگر مناطق کشور در جهت استفاده از این توانمندیها از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه است.
 
به اعتقاد وی برگزاری چنین نمایشگاهی می تواند زمینه ساز شکل گیری رقابتهای مثبت و سازنده در تبادل صنعتی در زمینه تولیدات کارخانه ها، واحدهای صنعتی، اقتصادی، کشاورزی مفید باشد.

گفتنی است این نمایشگاه تا دوم دی ماه از ساعت 15 الی 21 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اردبیل برای بازدید عموم دایر است.
 
کد مطلب 1490078

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