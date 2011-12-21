58 گفتمان امر به معروف و نهی از منکر در سرپل ذهاب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حجت الله فاضلی با بیان این خبر، گفت: در ماه محرم در شهرستان سرپل ذهاب توسط اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان وبا همکاری اداره آموزش و پرورش ودانشگاه پیام نور 58 گفتمان امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سرپل ذهاب تصریح کرد: ما امروزه بیشتر از هرزمان دیگر نیازمند همکاری و تعاون در عرصه امر به معروف و نهی از منکر می باشیم.

فاضلی به درس‌گرفتن ازعاشورا اشاره کرد و افزود: احیای امر به معروف و نهی از منکر، عزت و پایداری، حمایت از حقوق دیگران و از مهم‌ترین پیام‌های واقعه عاشورا برشمرد.

وی گفت: تشریح جنبه‌های مختلف قیام عاشورا، اهداف امام حسین(ع) از قیام و بیان فضایل شخصیت و الگوهای رفتاری شهدای کربلا از موضوعات گفتمان‌ها بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سرپل ذهاب تاکید کرد: گفتمان‌ها به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد و روحانیون به سؤالات حاضران پاسخ دادند.

فاضلی در پایان روضه‌خوانی، سینه‌زنی، قرائت زیارت عاشورا و ختم قرآن از دیگر برنامه‌ها در این مراسم ها برشمرد.

