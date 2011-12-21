طرح هدفمند سازی یارانه ها در 80 هزار هکتار اراضی زراعی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پرستار با اشاره به ایجا د شرایط مناسب برای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در 80 هزار هکتار از اراضی مزروعی تحت پوشش افزود: کاهش هزینه تولید به میزان 30 درصد در هر هکتار و در نتیجه جبران بخشی از افزایش هزینه های نهاده هایی همچون سوخت گازوئیلی، بهای برق مصرفی، سموم و کودهای شیمیایی و جلوگیری از هزینه های اضافی از جمله فعالیتهایی بود که با اجرای این طرح به دست آمد.



وی گفت: همچنین در این مدت 975 میلیون متر مکعب آب از منابع آبی مطمئن کشور بهره برداری شد که 100 هزار هکتار را پوشش داد.

به گفته این مسئول میزان درآمد حاصل از هر هکتار نیز دو برابر شد و هر گونه افزایش هزینه ناشی از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه در این مقدار از اراضی بسیار کمتر از میزان افزایش درآمد کشاورزان بوده است.



پرستار ادامه داد: تثبیت درآمد کشاورزان و جلوگیری از تاثیرات منفی افزایش هزینه های ناشی از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، جلوگیری از گرانی سایر نهاده های کشاورزی از طریق جبران کم آبی های قبلی و افزایش میزان عملکرد در واحد سطح از دیگر اقدامات موثر در این زمینه به شمار می رود.



مدیرکل دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجرای این طرحها سبب بهینه سازی مصرف آب کشاورزی شده است.

پرستار یاد آور شد: با اجرای این قبیل فعالیتها گام اساسی در راستای کاهش هزینه های تولید و ایجاد شرایط مناسب برای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در 80 هزار هکتار از اراضی مزروعی تحت پوشش برداشته شده است.



