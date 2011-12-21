الگو شدن ایران برای کشورهای اسلامی به برکت تبعیت از ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محرمعلی چراغی بابیان اینکه دین مبین اسلام دین جامع و کاملی است که سعادت مادی و معنوی و فردی واجتماعی انسانها را تضمین می کند، گفت: اولین حکومت اسلامی را شخص پیامبر تشکیل داد و تمام بنیان های اجتماعی یک حکومت را در دوران خود پی ریزی کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنقر به تبیین جایگاه امامت و رهبری امت اسلامی در دین مبین اسلام پرداخت و تاکید کرد: همانگونه که امامت استمرار حاکمیت حکومت انبیاء است، ولایت فقیه هم به تعبیر امام خمینی(ره) استمرار حرکت انبیاء است و تجلی حاکمیت فقه برجامعه‌ اسلامی است.

چراغی با اشاره به برکات حکومت اسلامی ایران با محوریت ولی فقیه، تصریح کرد: عزت و احترام ملت ایران در جهان و الگوشدن آن برای کشورهای اسلامی همه به برکت تبعیت از ولی فقیه عادل و عالم و شجاع بوده است.

وی در پایان گفت: ملت های آگاه دریافته اند که برای نجات از سیطره‌ حکومت مستکبران راهی جز تبعیت از حاکمیت فقه اسلامی که ولی فقیه جامع الشرایط مجری و مدیر آن است ندارند.

