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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۷

حجت الاسلام چراغی:

الگو شدن ایران برای کشورهای اسلامی به برکت تبعیت از ولایت فقیه است

الگو شدن ایران برای کشورهای اسلامی به برکت تبعیت از ولایت فقیه است

سنقر - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سنقر گفت: الگو شدن ایران برای کشورهای اسلامی و آزادیخواهان جهان به برکت تبعیت از ولایت فقیه و ولی امر مسلمین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محرمعلی چراغی بابیان اینکه دین مبین اسلام دین جامع و کاملی است که سعادت مادی و معنوی و فردی واجتماعی انسانها را تضمین می کند، گفت: اولین حکومت اسلامی را شخص پیامبر تشکیل داد و تمام بنیان های اجتماعی یک حکومت را در دوران خود پی ریزی کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنقر به تبیین جایگاه امامت و رهبری امت اسلامی در دین مبین اسلام پرداخت و تاکید کرد: همانگونه که امامت استمرار حاکمیت حکومت انبیاء است، ولایت فقیه هم به تعبیر امام خمینی(ره) استمرار حرکت انبیاء است و تجلی حاکمیت فقه برجامعه‌ اسلامی است.

چراغی با اشاره به برکات حکومت اسلامی ایران با محوریت ولی فقیه، تصریح کرد: عزت و احترام ملت ایران در جهان و الگوشدن آن برای کشورهای اسلامی همه به برکت تبعیت از ولی فقیه عادل و عالم و شجاع بوده است.

وی در پایان گفت: ملت های آگاه دریافته اند که برای نجات از سیطره‌ حکومت مستکبران راهی جز تبعیت از حاکمیت فقه اسلامی که ولی فقیه جامع الشرایط مجری و مدیر آن است ندارند.
 

کد مطلب 1490088

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