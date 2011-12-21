طرح جامع تدوین کتب درسی آموزش و پرورش اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسن نبوی عصر چهارشنبه در کارگاره آموزشی - توجیهی معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حوزه علمیه اظهار داشت: بسیار خوب است که توجه به نیازهای مردم برای ما به عنوان یک فرهنگ در بیاید.



وی افزود: حوائج به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می‌شوند که حوائج معنوی اهمیت زیادی دارد چرا که پاداشی برای آنها در نظر گرفته شده بسیار بیشتر از پاداشی است که در دنیا به ما داده می شود.



معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه توجه به امر هدایت را ضروری دانست و عنوان داشت: هر یک از ما باید به فکر هدایت باشیم چرا که مهم ترین دعاهای ما هم برای هدایت است.



حجت الاسلام نبوی ادامه داد: معلم باید دغدغه دین دانش آموز را داشته باشد و تلاش‌های زیادی را در زمینه هدایت او انجام دهد.



وی به همکاری آموزش وپرورش و حوزه علمیه تاکید کرد و عنوان داشت: در این زمینه تنها آموزش و پرورش وظیفه ندارد بلکه باید به کمک حوزه علمیه به دین پروری بپردازند.



معاون تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه به فعالیت های حوزه علمیه در این زمینه اشاره کرد و گفت: نقد کتب آموزش و پرورش از اقداماتی است که صورت گرفته و در این زمینه سه کتب اول، دوم و سوم دینی راهنمایی تدوین شده است.



حجت الاسلام نبوی از طرح جامع تدوین کتاب درسی آموزش و پرورش خبر داد و تصریح کرد: طرح جامع تربیتی و طرح جامع تدوین کتاب درسی آموزش و پرورش انجام شده است.



وی در زمینه اعزام روحانی برای دوره های تربیت معلم و مبلغ اعلام آمادگی کرد و ابراز داشت: اگر استانی بخواهد به طور خصوصی برای معلمان دینی و یا غیر از آنها دوره‌های تربیت معلم برگزار کند استقبال خواهیم کرد و برای آنها روحانی اعزام می‌کنیم.



معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه بیان کرد: سال گذشته 18 هزار برنامه تبلیغی فقط در قم داشتیم و در شهرستان‌های دیگر نیز ابتدا اعلام آمادگی شد و سپس برای روحانیون دوره هجرت برگزار کردیم.



فعالیت 116 مدرسه امین



حجت الاسلام نبوی به مدارس امین اشاره کرد و عنوان داشت: تعداد این مدارس 36 مدرسه بود که به 116 مدرسه رسید و به هر حوزه ای شش مدرسه واگذار شده است و ما نیز تمام ظرفیت تربیتی خود را در اختیار آن ها گذاشتیم.



وی اضافه کرد: باید تمرکز بر روی تربیت دینی دانش آموزان صورت بگیرد و بزرگترین کار فرهنگی باید در خود مدارس ایجاد شده و بر روی ظرفیت های دینی سرمایه گزاری شود.



معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه به موضوع فرقه‌ها و ادیان مختلف اشاره کرد و افزود: مهم ترین بحث جدی موضوع فرقه‌ها، ادیان و مذاهب و شیطان پرستی است که دشمنان از آنها استفاده می‌کنند.



حجت الاسلام نبوی ادامه داد: دشمن از این ادیان و فرقه‌ها استفاده می‌کند چرا که بهترین راه برای تضعیف مرکز نظام استفاده از این فرقه‌ها است و آنها برای اینکه بخواهند به نظام دینی ما ضربه بزنند ابتدا اعتقادات را مورد تهاجم قرار می دهند.



وی گفت: با توجه به این مسائل مدیران مدارس باید حساسیت زیادی به این موضوعات داشته باشند.

