سرمایه گذاری بخش کشاورزی در شبکه البرز بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جذب سرمایه گذار در استان البرز، موانع و مشکلات سرمایه گذاری در کشاورزی، حمایت ارگان های ذیربط، برگزاری اولین جشنواره ملی عسل در استان و...از مسائل مهمی است که درباره آن بحث و گفتگو خواهد شد.



مدیر کل جهاد کشاورزی استان، جانشین مدیر کل بانک کشاورزی البرز و معاون بخش اقتصادی استانداری به همراه یکی از سرمایه گذاران، میهمانان این برنامه خواهند بود.



علاقه مندان می توانند از طریق تماس با شماره های 2505501 و 2505502 سوالات خود را مطرح و ساعت 12:30 روی موج اف ام فرکانس 6/107 و 9/94 شنونده این برنامه باشند.