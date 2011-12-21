سرمایه گذاری بخش کشاورزی در شبکه البرز بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جذب سرمایه گذار در استان البرز، موانع و مشکلات سرمایه گذاری در کشاورزی، حمایت ارگان های ذیربط، برگزاری اولین جشنواره ملی عسل در استان و...از مسائل مهمی است که درباره آن بحث و گفتگو خواهد شد.
مدیر کل جهاد کشاورزی استان، جانشین مدیر کل بانک کشاورزی البرز و معاون بخش اقتصادی استانداری به همراه یکی از سرمایه گذاران، میهمانان این برنامه خواهند بود.
علاقه مندان می توانند از طریق تماس با شماره های 2505501 و 2505502 سوالات خود را مطرح و ساعت 12:30 روی موج اف ام فرکانس 6/107 و 9/94 شنونده این برنامه باشند.
کرج - خبرگزاری مهر: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با حضور مدیر کل جهاد کشاورزی استان البرز در برنامه "در جستجوی فردا" شبکه البرز بررسی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، جذب سرمایه گذار در استان البرز، موانع و مشکلات سرمایه گذاری در کشاورزی، حمایت ارگان های ذیربط، برگزاری اولین جشنواره ملی عسل در استان و...از مسائل مهمی است که درباره آن بحث و گفتگو خواهد شد.
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