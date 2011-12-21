مراسم اربعین سردار تهرانی مقدم و شهدای غدیر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اربعین سردار سرلشگر پاسدار حسن تهرانی مقدم و شهدای غدیر شامگاه امروز چهارشنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی از مسئولان عالی رتبه لشگری و کشوری در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد.

بر اساس این گزارش در حال حاضر سردار محمدعلی جفری فرمانده سپاه، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه ،علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه و حجت الاسلام سیدمحمود علوی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری نیز در این مراسم حضور دارند.

گفتنی است سردار تهرانی مقدم به همراه جمعی دیگر از یارانش مورخه شنبه 21 آبان ماه سال جاری در حادثه انفجار زاغه مهمات پادگان مدرس که در منطقه حوالی روستای بیدگنه واقع در منطقه ملارد کرج به فیض شهادت نائل شدند.