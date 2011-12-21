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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۵

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم منصوب شد

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم منصوب شد

قم - خبرگزاری مهر: طی حکمی، مشاور استاندار قم و مدیرکل جدید دفتر امور بانوان و خانواده این استانداری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم طی حکمی خانم معصومه ظهیری را به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری منصوب کرد.

حجت‌الاسلام محمد حسین موسی‌پور در حکم انتصاب مدیرکل جدید دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به اهمیت نقش بی‌بدیل بانوان و خانواده در رشد و بالندگی جامعه، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی، علمی و فرهنگی موجود در استان شد.

استاندار قم در ادامه این حکم بر لزوم تعامل موثر این دفتر با مرکز در جهت تحقق اهدافی چون ارتباط با مراکز حوزوی، دانشگاهی و تشکل‌های مردمی در جهت افزایش مشارکت اجتماعی زنان، تلاش در جهت گسترش و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف، شناسایی و ارائه راهکارهای موثر در تحکیم بنیان خانواده و... تاکید کرده است.
 

کد مطلب 1490098

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