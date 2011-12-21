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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۱۷

70 برگزیده مسابقه کتابخوانی" اسرار نماز" در کرج تقدیر شدند

70 برگزیده مسابقه کتابخوانی" اسرار نماز" در کرج تقدیر شدند

کرج - خبرگزاری مهر: مراسم اختتامیه مسابقه بزرگ کتابخوانی "اسرار نماز" با حضور دو هزار دانشجوی شرکت‌کننده و تقدیر از 70 برگزیده این مسابقه در مسجد دانشگاه تربیت معلم کرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه بزرگ کتابخوانی "اسرار نماز" با حضور حجت الاسلام  رزاقی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دکتر حسین شفیعی، قائم مقام رئیس و معاون فرهنگی دانشگاه و جمعی از مسئولان دانشگاه و بیش از دو هزار دانشجوی شرکت‌کننده در مسجد امام علی (ع) دانشگاه تربیت معلم در کرج برگزار شد.

حسین شفیعی در این مراسم گفت: این مسابقه با هدف بسط و گسترش فرهنگ معنوی نماز در بین دانشجویان، افزایش دانش و بینش معرفتی دانشجویان نسبت به موضوع نماز، آشنایی با مفاهیم بلند و والای نماز از سوی کانون نهج البلاغه معاونت فرهنگی در دانشگاه تربیت معلم برگزار شد.

وی افزود: منبع این مسابقه کتاب پرتوی از اسرار نماز حجت الاسلام قرائتی است و دانشجویان با مطالعه این کتاب با موضوعاتی همچون، سیماى نماز، اهمیّت نماز،  سبک شمردن نماز، نمازهاى معصومین، مقدمات نماز، آداب نماز، حضور و اخلاص در نماز، اهمیّت نماز جمعه، نماز قضا، نماز مسافر،  نمازهاى مستحب (نوافل) و بیش از دو هزار نفر این کتاب را صورت رایگان دریافت کرده و در مسابقه ثبت نام کردند.

شفیعی گفت: آزمون این مسابقه نیز به صورت حضوری و کتبی با حضور مسئولان و اساتید دانشگاه روز دوشنبه 21 آذرماه سال جاری از ساعت 12.15 ظهر در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم در مجتمع دانشگاهی پردیس کرج برگزار شد.

وی ادامه داد: این کار کاملا دانشجویی بوده و معاونت فرهنگی فقط در امر پشتیبانی آنها را یاری داده و برگزاری چنین همایش‌ها و مسابقات توسط خود دانشجویان دستاورد بزرگی است که قابل تقدیر است.

شفیعی یادآور شد: علاقه دانشجویان به مباحث دینی در این دانشگاه کاملا مشهود است که نشان‌دهنده عملی شدن طرح اسلامی شدن دانشگا‌هها است.

قائم مقام رئیس دانشگاه تربیت معلم در پایان گفت: امروز دانشگاه بیش از هر نهاد دیگری به موضوع اسلام و ارزش‌های اسلامی اهمیت می‌دهد که این باعث افزایش فرهنگ ناب محمدی در کشور و در میان شخصیت‌های علمی در جامعه می‌شود.

در این مراسم از 70 برگزیده این مسابقه با اهدای جوایز نفیس و ارزنده ای همچون کمک هزینه های سفر معنوی حج عمره، سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس و سکه بهار آزادی تجلیل شد.
 

کد مطلب 1490099

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