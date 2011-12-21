دانش آموزان در مقابل ناتوی فرهنگی دشمن واکسینه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجتبی ملکی، عصرچهارشنبه در کارگاره آموزشی - توجیهی معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حوزه علمیه که در مرکز تربیت معلم قم برگزار شد، گفت: با توجه به ظرفیت‌هایی که در آموزش و پرورش وجود دارد باید اقدامات مهمی صورت گیرد.



وی ادامه داد: باید با ظرفیت‌های جدید آشنا شویم و مشارکت بین آموزش و پرورش و حوزه علمیه گسترش یابد.



مدیر طرح و برنامه ستاد همکاری های وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه افزود: توجه به تربیت دانش آموزان مومن و انقلابی امری ضروری است که باید مورد توجه قرار بگیرد و دانش آموزان اندیشه محور تربیت شوند.



حجت الاسلام ملکی اضافه کرد: باید دانش آموزان طوری تربیت شوند که در راستای آرمان های انقلاب، امام خمینی(ره) و رهبری عظیم شان گام بردارند.



وی واکسینه شدن دانش آموزان در زمینه ناتوی فرهنگی دشمن را امری ضروری برشمرد و بیان کرد: دانش آموزان باید آگاهی لازم را داشته و در برابر ناتوی فرهنگی دشمنان واکسینه شوند تا توان تهاجم در مقابل دشمن را داشته باشند.



مدیر طرح و برنامه ستاد همکاری های وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه ادامه داد: این اهداف زمانی محقق می شود که آموزش و پرورش و حوزه های علمیه همکاری های لازم را داشته باشند و به تربیت این گونه دانش آموزان بپردازند.



حجت الاسلام ملکی تصریح کرد: آموزش و پرورش محل تربیت و حوزه محل تولید افکار دینی است و تعلیم و تربیت اسلامی نباید تنها در شعار و سخن بگنجد بلکه تحقق این امر در عمل ضرورت زیادی دارد.



وی به تغییر علم اشارره کرد و گفت: با توجه به اینکه امروزه علم به سرعت در حال پیشرفت و تغییر است بنابراین همکاری این دو نهاد مهم می تواند مزایا و ثمرات زیادی داشته باشد.

