24 هزار واحد مسکن خیرساز در کشور در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشم رسولی‌محلاتی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح و اهداء کلید به متقاضیان مسکن خیرساز زنجان، افزود: در قالب همین پروژه‌ها در استان زنجان نیز 124 واحد تحویل داده شده و حدود 930 واحد نیز در حال احداث است.

همچنین مدیر‌کل بنیادمسکن استان زنجان گفت: استان زنجان در حوزه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، تا‌کنون روند بسیار مطلوبی را طی کرده است، به طوری‌ که حدود 42 هزار و 779 واحد مسکونی بهسازی شده‌اند.



احمد حاجی‌زاده، ادامه داد: در حال حاضر حدود 52 درصد از واحدهای مسکونی استان بهسازی و نوسازی شده‌اند که این رقم تا سال 82 حدود 14 درصد بود که شامل نوسازی 11 هزار و 542 واحد مسکونی بود.



وی تصریح کرد: استان زنجان در مقوله نوسازی و بهسازی مسکن روستایی رتبه نخست کشور را کسب کرده است و همچنین اولین استانی است که در پایان سال‌جاری جشن مسکن‌دار شدن را برگزار خواهد کرد که لازم به ذکر است در این جشن حدود 52 هزار واحد مسکونی به متقاضیان واگذار خواهد شد.



حاجی زاده بر اهمیت اجرای مهاجرت معکوس اشاره کرد و افزود: مبحث مهاجرت معکوس دارای اهمیت بالایی است و مسئولان باید با ارائه خدمات قابل قبول در محقق شدن این امر کوشا باشند.



مدیر‌کل بنیاد مسکن استان زنجان، در خصوص بحث سهمیه اشتغال بنیادمسکن نیز به رشد 90 درصدی استان اشاره کرد و یادآور شد: وضعیت استان در بحث اشتغال قابل قبول است و می‌توان ادعا کرد که استان زنجان به یک کارگاه اشتغال در این زمینه تبدیل شده است.

